Pernambuco por pouco não perdeu a Hemobrás
Quando a Hemobrás se consolida, com a inauguração de novos equipamentos é justo revelar o trabalho realizado pelo senador Humberto Costa e pelo deputado José Mendonça Filho para impedir que o deputado Ricardo Barros, que era o ministro da Saúde de Michel Temer, transferisse a fábrica de hemoderivados para o Paraná. Outro episódio envolvendo a fábrica de Goiana, foi quando um diretor, ao ver a Polícia Federal chegar ao seu apartamento, jogou centenas de cédulas de R$ 100 pela janela, quase todas recuperadas.
O LIVRO DE JÔ
Uma gaúcha que se tornou uma das figuras mais queridas do Recife, a jornalista Jô Mazarollo lança amanhã, às 18h, no "Coffe Clube", na Jaqueira, o livro “Mude o Conceito - Quando inovar não era Opção.” Editado por Carlos Eduardo Carvalho dos Santos, reúne histórias dos seus 23 anos de atuação, colecionando mudanças e inovação no telejornalismo, especialmente quando comandou o jornalismo da TV Globo do Recife.
CINQUENTENÁRIO
René, Luís Guilherme, Joaquim Cristina, José Guilherme, Paulo Guilherme Pontes levam muitos amigos do Recife sábado para Sairé, onde promovem almoço para assinalar os 50 anos da Pontes Pecuária, braço agro do Grupo Pontes, fundado em 1962 por Joaquim Guilherme Pontes.
VIAGENS
O cirurgião plástico Amyr Kelner em viagem à Europa, passou por problemas nos voos: atrasos, voos cancelados e mudanças nas conexões. Destaca a importância de ter uma agente de viagem para solucionar os problemas com mais rapidez.
ENTREVISTA
Julliana Brito entrevista Juliana Lins, brilho no nosso mundo de eventos, na coluna de amanhã.
CULTURA
A Forbes listou cidades europeias imperdíveis para quem busca riqueza cultural em suas viagens. Entre os destaques estão Craiova (Romênia), Girona e Bilbao (Espanha), Atenas (Grécia), Haia (Países Baixos), Salzburgo (Áustria), Florença (Itália), Basileia (Suíça), Paris (França) e Londres (Inglaterra).
PARCERIA
Pierre Lucena, do Porto Digital, e Camila Barreto, do Senai, apresentaram o Programa de Empreendedorismo Industrial, unindo inovação, indústria e capacitação em um único projeto.
IMPACTO
Quase 20 anos depois, o filme “O Diabo Veste Prada” faz sucesso com a moda no cinema. A sequência, ainda em produção, já movimenta as redes e soma mais de US$ 38,6 milhões em impacto na mídia, segundo o “Because Of Marketing.”
EMAGRECIMENTO
Segundo dados do Google Trends, as pesquisas por remédios para emagrecimento aumentaram 80% em 2025, ultrapassando as buscas por dietas tradicionais.
PRÊMIO
Wagner Moura receberá o "Golden Eye Award" do Festival de Cinema de Zurique pela atuação no filme "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho.
LUXO
O mercado de Luxo no Brasil cresceu 12% em 2024 e somou em média R$ 98 bilhões. Entre os itens do mercado, bebidas, móveis e moda foram as áreas que tiveram menor crescimento.