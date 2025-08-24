Pernambuco por pouco não perdeu a Hemobrás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As principais atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do colunista social João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Quando a Hemobrás se consolida, com a inauguração de novos equipamentos é justo revelar o trabalho realizado pelo senador Humberto Costa e pelo deputado José Mendonça Filho para impedir que o deputado Ricardo Barros, que era o ministro da Saúde de Michel Temer, transferisse a fábrica de hemoderivados para o Paraná. Outro episódio envolvendo a fábrica de Goiana, foi quando um diretor, ao ver a Polícia Federal chegar ao seu apartamento, jogou centenas de cédulas de R$ 100 pela janela, quase todas recuperadas.

O vice-prefeito, Victor Marques, e o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, em evento no Comando Militar do Nordeste - Sheila Wanderley/Divulgação

O LIVRO DE JÔ

Uma gaúcha que se tornou uma das figuras mais queridas do Recife, a jornalista Jô Mazarollo lança amanhã, às 18h, no "Coffe Clube", na Jaqueira, o livro “Mude o Conceito - Quando inovar não era Opção.” Editado por Carlos Eduardo Carvalho dos Santos, reúne histórias dos seus 23 anos de atuação, colecionando mudanças e inovação no telejornalismo, especialmente quando comandou o jornalismo da TV Globo do Recife.

CINQUENTENÁRIO

René, Luís Guilherme, Joaquim Cristina, José Guilherme, Paulo Guilherme Pontes levam muitos amigos do Recife sábado para Sairé, onde promovem almoço para assinalar os 50 anos da Pontes Pecuária, braço agro do Grupo Pontes, fundado em 1962 por Joaquim Guilherme Pontes.

VIAGENS

O cirurgião plástico Amyr Kelner em viagem à Europa, passou por problemas nos voos: atrasos, voos cancelados e mudanças nas conexões. Destaca a importância de ter uma agente de viagem para solucionar os problemas com mais rapidez.

ENTREVISTA

Julliana Brito entrevista Juliana Lins, brilho no nosso mundo de eventos, na coluna de amanhã.

José Carlos Tinoco, presidente e Marcelo Villocq, vice-presidente, que comandam a chapa de oposição na eleição do Clube Português, quarta-feira - Arquivo Pessoal

CULTURA

A Forbes listou cidades europeias imperdíveis para quem busca riqueza cultural em suas viagens. Entre os destaques estão Craiova (Romênia), Girona e Bilbao (Espanha), Atenas (Grécia), Haia (Países Baixos), Salzburgo (Áustria), Florença (Itália), Basileia (Suíça), Paris (França) e Londres (Inglaterra).

PARCERIA

Pierre Lucena, do Porto Digital, e Camila Barreto, do Senai, apresentaram o Programa de Empreendedorismo Industrial, unindo inovação, indústria e capacitação em um único projeto.

IMPACTO

Quase 20 anos depois, o filme “O Diabo Veste Prada” faz sucesso com a moda no cinema. A sequência, ainda em produção, já movimenta as redes e soma mais de US$ 38,6 milhões em impacto na mídia, segundo o “Because Of Marketing.”

Ana Paula Vilaça e sua mãe, Ana Maria Vilaça, em evento no Novotel Recife Marina - Sheila Wanderley/Divulgação

EMAGRECIMENTO

Segundo dados do Google Trends, as pesquisas por remédios para emagrecimento aumentaram 80% em 2025, ultrapassando as buscas por dietas tradicionais.

PRÊMIO

Wagner Moura receberá o "Golden Eye Award" do Festival de Cinema de Zurique pela atuação no filme "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho.

LUXO

O mercado de Luxo no Brasil cresceu 12% em 2024 e somou em média R$ 98 bilhões. Entre os itens do mercado, bebidas, móveis e moda foram as áreas que tiveram menor crescimento.