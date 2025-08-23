Bela comemoração do Dia do Soldado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Dia do Soldado foi assinalado ontem com uma belíssima solenidade militar no Forte Guararapes, quartel-geral do Comando Militar do Nordeste. O general Maurílio Ribeiro e todo o staff da corporação receberam muitos nomes de prestígio no nosso estado, autoridades, empresários, magistrados, comandantes militares, como o vice-almirante Jorge José de Moraes Rulff, comandante do III Distrito Naval, o brigadeiro Marcelo Lobão Schiavo, comandante do II Comar, e o comandante Carlos Frederico Tojal, capitão dos Portos de Pernambuco. Tivemos a entrega de medalhas a várias personalidades e, num momento de muita emoção, entrega de diplomas a soldados, com a presença dos seus familiares. No final, foi oferecido almoço aos convidados, no Cassino de Oficiais.

PARABÉNS

Quem aniversaria neste sábado é Jarbas Vasconcelos, um dos maiores políticos da história de Pernambuco. Tem uma brilhante carreira como deputado estadual, deputado federal, senador, Prefeito do Recife e governador de Pernambuco. Brilhou no cenário político do estado e do país.

TÉCNICO

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, depois de ser demitido do Fortaleza, anunciou que passaria um ano sem trabalhar, mas não resistiu à proposta do Santos. Assumiu o time, substituindo Cleber Xavier e vai ter entre os novos comandados Neymar.

NA TV JORNAL

Antônio de Pádua, superintendente da Polícia Federal em Pernambuco é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira, relembra a passagem pela Secretaria de Defesa Social do Estado e revela novidades da PF, como a construção de uma nova sede no Cai do Apolo e da instalação de uma delegacia no Aeroporto dos Guararapes.

PALAVRÕES

O vazamento de áudios feito pela Polícia Federal, chamou atenção pelo grande número de palavrões proferidos pelo pastor Silas Malafaia.

CIDADANIA

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer será beneficiado pelo McDia Feliz hoje, com renda das vendas dos sanduíches, que será destinado para garantir mais acolhimento e atendimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

AMIGOS DO TURISMO

O Grupo de Amigos do Turismo, comandado por Gustavo Luck, Luiz Felipe Moura e Carol Oliveira aprovou a indicação de três novos integrantes: o hoteleiro e presidente da Empetur Eduardo Loyo, o empresário e presidente da Abrasel Tony Souza e o hoteleiro Luís Gonçalves. Posse será em almoço dia 2 de outubro.

BATE-BOCA

Famosa por sua atuação no impeachment de Dilma Rousseff, a jurista Janaína Paschoal, atual vereadora de São Paulo, voltou a ser destaque pelo acalorado bate-boca que teve com a vereadora Zoé Martinez, que defendia um absurdo: seu requerimento propondo que quatro vereadores, inclusive ela, ganhassem licença para passar, nove dias em Nova York, para conhecer a Times Square, com despesas pagas pela Câmara Municipal.

PARABÉNS

O Chef recifense Valter Santos conquistou o terceiro lugar no “World Sushi Cup Japan”. Foi o único brasileiro.

HOMENAGEM

A Assembleia Legislativa de Pernambuco realizou sessão solene em homenagem ao Instituto Padre Luís Cecchin, fundado em 1970 pelo missionário italiano padre Luís Cecchin, ao lado das Irmãs Franciscanas de Maristela, em Pernambuco.

CARREIRA

A atriz Denise Fraga, de 60 anos, ficou 17 anos longe das novelas até voltar em “Um Lugar ao Sol”, em 2021, revelou que se encontrou no teatro, sua verdadeira paixão.