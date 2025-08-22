Quatro hotéis de Boa Viagem encerram suas atividades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Recife perdeu mais um hotel. O Arcada Hotel e Bistrô, que funcionou durante muitos anos na Avenida Conselheiro Aguiar. Tinha três estrelas e 55 apartamentos, além de lojas no térreo. O prédio já está sendo derrubado para dar lugar a um empreendimento imobiliário. Seu proprietário era Nelson da Matta, que foi diretor imobiliário do Banorte e presidente do Banco Nacional de Habitação. É o quarto hotel que fecha em Boa Viagem, depois do Internacional Lucsim, do Recife Praia e do Grand Mercure, que encerra as atividades no próximo mês.

Carol Peixoto, Mirella Martins e Camila Haeckel celebrando juntas seus aniversários no Chicama - Arquivo Pessoal

Dia do Soldado

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, preside hoje, às 9h30, no Forte Guararapes, no Curado, a solenidade militar alusiva ao Dia do Soldado. No evento teremos a entrega de condecorações do Exército a militares e personalidades civis.

NO TRF

Os ministros do STJ Luís Felipe Salomão, Humberto Martins, Og Fernandes, Ribeiro Dantas e Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves e os desembargadores federais Roberto Machado, Leonardo Resende Martins, Joana Carolina Lins Pereira e Cid Marconi Gurgel, participam hoje de congresso sobre soluções eficientes para tramitação das execuções fiscais no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

COP30

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, destacou a importância de eliminar os combustíveis fósseis, zerar o desmatamento e a degradação florestal até 2030, e alertou que 80% dos países membros do Acordo de Paris ainda não apresentaram novas metas de redução de emissões nacionais.

Cecília Brennand e Camila Coutinho, em evento da revista Forbes em São Paulo - Arquivo Pessoal

FESTA TRIPLA

Mirella Martins, Camila Haeckel e Carol Peixoto se reuniram para celebrar os seus aniversários no Chicama e receberam muitas amigas, como Márcia Casanova, Helena Moura, Mayra Rossiter, Juliana Lins, Carla Pimentel, Silvana Mattoso, Eduarda Figueiredo e Beatriz Maranhão.

PARABÉNS

O desembargador Elio Braz Mendes foi muito cumprimentado ontem, quando completou idade nova. Ele, também formado em psicologia, é um grande especialista no direito da Criança e do Adolescente.

O ÔNIBUS

No meu artigo de hoje na página de opinião, conto os detalhes do passeio nos ônibus de turismo de Nova York, o programa obrigatório de todo turista que visita a chamada Capital do Mundo.

Juliana Marinho e Dani Viana, em evento no Cinema do RioMar - Gleyson Ramos/Divulgação

MOSTRA

Diante do bom número de visitantes, o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães decidiu prorrogar até 31 de agosto a exposição “Bra2il” do artista plástico Renato Valle.

TRISTE

Uma notícia triste, que impactou pessoas de diferentes lugares: o Juiz Frank Caprio, conhecido como o melhor juiz do mundo, faleceu, nos EUA, aos 88 anos. Enfrentou câncer no pâncreas e ficou conhecido por suas decisões marcadas por empatia e humor.

DESLUMBRANTE

A atriz Margot Robbie fez sua primeira aparição pública desde a maternidade e surgiu deslumbrante em Beverly Hills durante a divulgação do filme “A Big Bold Beautiful Journey”, ao lado do ator Colin Farrell.

SUAPE

O Porto de Suape ficou em 2º lugar no Índice de Gestão de Autoridades Portuárias no "Prêmio Portos + Brasil". A premiação ocorreu em Brasília e reuniu autoridades e lideranças do setor logístico. Armando Monteiro Bisneto, diretor-presidente de Suape, recebeu o prêmio.