Projeto imobiliário de porte em Boa Viagem

Por JC Publicado em 23/08/2025 às 4:00
O presidente do TCE Valdecir Pascoal, o ministro do STJ Og Marques Fernandes e o presidente do TJPE Ricardo Paes Barreto, em encontro jurídico
O presidente do TCE Valdecir Pascoal, o ministro do STJ Og Marques Fernandes e o presidente do TJPE Ricardo Paes Barreto, em encontro jurídico

O enorme terreno na esquina das avenidas Boa Viagem e Antônio de Gois, que pertence ao espólio do empresário João Santos, deve ganhar um enorme projeto imobiliário, quando terminar o inventário. Vai ter com um conjunto de vários prédios residenciais. Mantendo o prédio do antigo Cassino Americano, que é tombado. E que está todo destruído por dentro e por fora. O local já foi cassino, prostíbulo e sede de vários restaurantes, o “Boi Preto” o mais famoso deles.

PORTUGUÊS

Almoço no Leite definiu os detalhes da campanha da chapa de oposição na eleição do Clube Português, na próxima quarta-feira e o lançamento do plano de administração, com propostas ousadas para a renovação do tradicional clube pernambucano. Estiveram presentes o candidato a presidente Carlos Tinoco e o vice-presidente Marcelo Villocq, de forte presença na história da agremiação, do presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Ferreira, do desembargador Antônio Camarotti e do advogado Marco Camarotti.

PERDÃO

Os ministros do Supremo André Mendonça e Nunes Marques mantêm sua fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro que os nomeou e aos seus apoiadores. Foram os únicos que votaram contra a condenação de Carla Zambelli, presa na Itália, no processo em que era acusada de apontar uma arma e perseguir pela rua um opositor político em São Paulo.

MINISTÉRIOS

Uma das propostas dos candidatos à presidência no próximo ano deve ser a diminuição no número de ministérios, o que custa muito ao orçamento federal. Lula tem 39 ministros, a maioria raramente se encontrando com o presidente.

EXECUTIVA

Marília Mendonça Garcia é a nova Chief Financial Officer da operação no Brasil da Mastercard, a executiva passou pelas lideranças de grandes empresas como Carrefour e Johnson & Johnson, Azul e Latam.

TECNOLOGIA

Prestes a celebrar o primeiro ano do Ícone da Visão de São Paulo, Álvaro Dantas revela um detalhe que contribui muito para o sucesso do empreendimento: os equipamentos “pré byond” e “smile pro” dos mais impactantes na oftalmologia mundial na atualidade.

PADRINHOS

O jantar dos padrinhos de Lucas Mapurunga e Flávia Rasseli, no Garrafeira Brasil, assinado pelo "Buffet Lecahim" foi muito elogiado.

VIAGEM

O presidente da CDL Recife, Fred Leal, integra a missão empresarial do Brasil ao Japão/China. Vai visitar a Embaixada do Brasil em Tóquio, à Câmara de Comércio Brasileira no Japão, e aprendendo sobre investimentos e negócios.

MERCADO

A Gol lidera, com 29.6%, o mercado aéreo entre o Brasil e Argentina, com Aerolineas Argentina em segundo, com 20,4% e a Latam, com 15,4%. A “low cost” (preços baixos) JetsMart, que opera voos Recife-Buenos Aires, tem 7,1%.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A estrada tem mais a ensinar do que a estalagem.” (Dom José Tolentino de Mendonça) 

BRENO Araújo, marido da Márcia Conrado, será candidato a deputado estadual no próximo ano.

SORAYA Leal, María Luisa e Lelé Fredheim, Beth e Amanda Moreno; e Nani e Eduarda Lobo se reuniram para jantar no RioMar.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é carioca, não esconde que é torcedor doente do Flamengo.

O ARQUITETO Maurício Arruda assina o projeto da loja da Oficina Francisco Brennand no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

HOJE é o Dia dos Artistas.

ACONTECE até hoje o Festival de Cinema de Gramado.

UMA boa pedida para o final de semana é o recém inaugurado Ayo Spa.

O ADVOGADO Rafael Dantas e o consultor Eduardo Torres lançam o ADET Capital & Project, voltada para expansão de empresas para o exterior.

ANIVERSÁRIOS

André Jorge de Barros e Silva, Bárbara Caldas, Bertha Lobo, Cláudia Aroucha, Dílson Luz, Eduíno Brito, Isabella de Roldão, Jarbas Vasconcelos, Magno Martins, Sílvia Huait e Tereza Trigueiro.

 

