João Alberto | Notícia

Polícia Federal terá delegacia no Aeroporto dos Guararapes

As atualizações sobre curiosidades, entretenimento, eventos, política, moda e conteúdos exclusivos da sociedade do colunista social João Alberto

Por JC Publicado em 22/08/2025 às 1:00
O superintendente da Polícia Federal Antônio de Pádua e a superintendente adjunta Adriana Vasconcelos, recebidos por Laurindo Ferreira e Fernando Castilho em almoço no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação
O superintendente da Polícia Federal Antônio de Pádua e a superintendente adjunta Adriana Vasconcelos, recebidos por Laurindo Ferreira e Fernando Castilho em almoço no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - JC Imagem

O diretor-geral, Andrei Rodrigues assinou ontem o ato autorizando a instalação de uma delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional dos Guararapes, um antigo pleito da superintendência de Pernambuco, em função da importância do aeroporto do Recife, o mais movimentado do Nordeste, onde têm sido feitas constantes apreensões de traficantes de drogas. Será a quarta delegacia em aeroportos do país, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O superintendente Antônio de Pádua vai iniciar as providências para a instalação da unidade e a designação do delegado federal responsável.

MAXIMIANO

Para assinalar os 50 anos do lançamento do livro “O Major Façanha”, de Maximiano Campos, seu filho Antônio Campos vai ministrar a aula espetáculo “Maximiano, Domador de Sonhos, Vida e Obra”, dia 28, em reunião da Academia de Artes e Letras de Pernambuco no auditório da Biblioteca Pública do Estado.

CIDADANIA

A presidente Sandra Paes Barreto e a desembargadora Dayse Andrade comandaram ação da Jornada Maria da Penha na Colônia Penal Feminina de Buíque, com o envio de fraldas para reeducandas gestantes, retratadas na exposição fotográfica exibida durante o evento na Esmape.

JAZZ

Tânia Konrad recebe, esta noite, programação musical no Famiglia Giuliano. É mais uma edição da Vintage Night. Convidados aproveitarão menu especial, ao som da banda Vintage Pepper.

HOMENAGEM

A governadora Raquel Lyra foi homenageada, ontem, na abertura do Encontro de Procuradores do Estado. Ela, que é procuradora há 20 anos, esteve ao lado da procuradora-geral do Estado, Bianca Teixeira, e do presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Pernambuco, Rafael Amorim.

TANGO

A Rede “Pobre Juan” comemora hoje 21 anos, presente em várias cidades do país. Garret Moura comanda a comemoração no “Pobre Juan'' do RioMar, com o evento “Tango de Los Veintiún”, com cardápio de carnes nobres e show de tango.

INTERNACIONAL

Juliana Santos lança, em parceria com a grife de Nova York “Jomo”, um modelo exclusivo de óculos, o “Dune”, que chega ao público na próxima semana.

SOFISTICAÇÃO

Profissionais de buffet, decoração e estilo de Pernambuco participam da Mostra Celebration 2025, que chega à sua segunda edição no Hotel Unique, em São Paulo. Este ano, o evento mais que dobrou de tamanho, consolidando-se como um dos maiores encontros de arte, design, moda, tecnologia e lifestyle do país para o mercado de eventos.

ORGULHO

Márcia Casanova segue para São Paulo para buscar a filha, Júlia, que retorna de um intercâmbio em Madrid. De volta ao Brasil, ela se prepara para iniciar a faculdade de Medicina na UFPE, a mesma instituição onde o pai, o oftalmologista Fábio Casanova, se formou.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Só a oportunidade de trabalho dá dignidade ao homem.” (Delfim Neto) 

RODRIGO Santoro comemora hoje seus 50 anos.

O GRUPO canadense “Viddish Glory” faz show domingo às 17h, na Academia Pernambucana de Letras.

LUIZ Dubeux celebrou idade nova ontem e recebeu diversas felicitações.

MESA no Pobre Juan reunia Rodrigo Boss, Garret Moura e André Porto.

O NUTRICIONISTA Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, participará da 5ª Jornada do Curso de Nutrição, na Unit.

OS CHEFS Marcelo Inojosa e Leandro Ricardo comandam menu luso-brasileiro a quatro mãos, hoje e amanhã, no restaurante português Casa Morim.

THIAGO das Chagas e Marcia Araújo celebram os dois anos da filha, Gloria.

DE HOJE a domingo, São José do Belmonte realiza o I Festival Viva Ariano, com programações que homenageiam Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.

ANIVERSARIANTES

Ana Cristina Lima, Bruno Sales, Fábio Maia Vasconcelos, João Fernando Coutinho, Jorge Jatobá, Leidson Ferraz, Márcio Maia, Marisa Lacerda, Marta Hazin, Ricardo Pinto, Rúbia Goulart e Tácio Maciel.

 

