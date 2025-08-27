Nannai vai abrir resort em São Miguel dos Milagres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do colunista social referência no estado, João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Com unidades em Muro Alto e Fernando de Noronha, que estão na lista dos melhores resorts de luxo do Brasil, o Nannai inaugura em março seu terceiro equipamento: em São Miguel dos Milagres, charmosa praia do litoral alagoana, a poucos metros da Praia do Marceneiro, conhecida por suas piscinas naturais de águas mornas e cristalinas. Com projeto do arquiteto Rodrigo Fagá, ocupa uma área de 2.1 hectares com estrutura de lazer com piscinas, jacuzzi, restaurante “TiaTê”, spa, academia, boutique, estacionamento e “beach club”. Terá 55 acomodações entre bangalôs, vilas e apartamentos.

LANÇAMENTO

Fernando Ribeiro Lins lança amanhã, na sede da OAB, o seu livro “Crônicas em Defesa da Advocacia e da Democracia”. O prelúdio é assinado pelo diretor de jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira. Também terá seu retrato inaugurado na galeria dos ex-presidentes da instituição.

TERCEIRA GERAÇÃO

Zeferino Ferreira da Costa leva os filhos e netos a Itaquitinga, município onde se estabeleceu quando chegou a Pernambuco, aos 18 anos. Lá trabalhou com o irmão, Alberto, em um armazém de secos e molhados.

LITERATURA

A XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco confirmou a presença do escritor Mia Couto para bate papo com Cida Pedrosa, sobre sua carreira literária, marcada por clássicos como “Terra Sonâmbula” e “Jerusalém.”

ELENCO

A péssima atuação contra o Palmeiras mostrou, mais uma vez, a fragilidade do time do Sport, que começou com as péssimas contratações feitas no início do ano.

AGRINORDESTE

A 32ª edição da Agrinordeste, promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco, acontecerá entre os dias 4 e 7 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, com 300 estandes.

NO SBT

Liberado pela Globo, Serginho Groisman participou do Programa Sílvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, no SBT. Foi homenageado no quadro “Sala do Artista”, relembrando seus tempos como apresentador do “Programa Livre” no SBT.

PICADEIRO

O Festival de Circo do Brasil vai acontecer neste ano em duas datas: de 17 a 28 de setembro, em Toulouse, na França, e de 1º a 9 de novembro, no Grande Recife, com espetáculos, oficinas, residências, filmes, música e gastronomia.

MAIS CIDADES

Após passar por Belo Horizonte, o “road show” “Pernambuco Naturalmente Incrível” segue para Brasília e Manaus.

LONGEVIDADE

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram sociedade com a "Dr. Move", marca de tecnologia voltada ao bem-estar. Após vivenciarem os protocolos da empresa e aprovarem os resultados, decidiram investir no negócio, que se posiciona como referência em soluções modernas para saúde e longevidade.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Meu livro “é para pensar, relembrar, celebrar e sorrir como deve ser a vida.” (Jô Mazarollo)

ROBERTA Japiassu, assessora de cerimonial da UFPE, foi muito cumprimentada ontem, quando completou idade nova.

MUITO celebrado ontem o aniversário do padre Pedro Rubens, reitor da Unicap.

O CHEF Luís Marcolino lança segunda-feira o cardápio de verão do Lup Beach Club.

MÁRCIA Chamixaes faz palestra no Seminário Internacional de Iluminação de Monumentos e Sítios Históricos, no Rio de Janeiro.

LEO Barbosa e André Vita comandam hoje, na Pizzaria Lupi, o lançamento da “Pizza Fest”, que começa sexta-feira e vai até 21 de setembro.

LOGO após a goleada de 8x0 diante do Flamengo, segunda-feira a diretoria do Vitória demitiu o técnico Fábio Carille.

PERNAMBUCO passou da 8ª para a 6ª posição no ranking nacional de Desenvolvimento dos Centros de Referência da Assistência Social.

UMA das presenças mais esperadas do Rec In Play deste ano é a do jornalista Caco Barcelos. Em 2019, comandou a mais cheia das palestras, no mesmo evento.

ANIVERSÁRIOS

Ademar Rigueira, Cristina Carrazzone, Dorothy Lundgren, Fabianna Pepeu, Jaqueline Ferreira de Albuquerque, João Luiz Dias Perez, Patrícia Cavalcanti, Rinalva Silveira e Vinicius Labanca.