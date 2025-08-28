Musical mostra Maria como uma catadora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura e entretenimento com a análise de João Alberto

O musical pernambucano "Maria e Outras Marias", que será encenado no Teatro do Parque sexta-feira, é inspirado na "A história da Maria bíblica". Retrata dilemas, forças e dificuldades das mulheres modernas com repertório de músicas clássicas a populares de Milton Nascimento e Luiz Gonzaga. A encenação tem uma Maria catadora e se passa em um cenográfico lixão de recicláveis para dar visibilidade a mulheres esquecidas pela sociedade. A renda será revertida para a Fundação de Catadores de Pernambuco.

O senador Fernando Dueire na sede da comunidade Obra de Maria, recebido pelo presidente Gilberto Barbosa - Arquivo Pessoal

LOOKS

O dia de ontem no Recife foi dominado por Priscila Senna, com a gravação do seu DVD no Marco Zero. Todos os quatro looks usados pela cantora são assinados pelo estilista Luiz Plínio, responsável por repaginar a nova fase da musa. Ele também assinou as roupas que a cantora usou no Carnaval e São João.

NO TJPE

Presidida pelo desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, a Comissão Estratégica de Articulação Institucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco realiza reunião hoje, no Palácio da Justiça. O desembargador emérito Jones Figueiredo participará como convidado para debater a articulação do TJPE com a OAB de Pernambuco.

MÉDICOS

Pesquisa do Datafolha, solicitada pelo Conselho Federal de Medicina, mostra que 96% dos brasileiros apoiam uma prova de proficiência para médicos recém-formados antes de começar os atendimentos com o paciente.

Jô Mazarollo recebe Geralda Farias no lançamento do seu livro - Arquivo Pessoal

EXPANSÃO

O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, revela que está chegando uma empresa francesa no Recife, com relevância internacional e mais de 300 mil funcionários pelo mundo. Não foi dito o nome da empresa, mas no Recife terá mil funcionários.

DIGITAL

A jornalista Flávia Jordão reúne 50 mulheres, no dia 6 de setembro, na imersão “Vem Pro Digital”, 100% online, pelo Zoom. O objetivo é ajudar mulheres maduras a reposicionar suas carreiras e migrar suas profissões para o ambiente digital com estratégia prática.

BOM VETO

Parece que não haverá número suficiente de votos para derrubar a acertadíssima decisão do presidente Luís Inácio Lula da Silva, de vetar o absurdo aumento no número de deputados federais, dos atuais 513 para 531. Decisão que traria apenas mais despesas, pagas pelos contribuintes.

TREINADOR

Apesar de ter conquistado vários títulos, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, contratado pelo Santos, teve um aproveitamento de apenas 55% nos 310 jogos em que dirigiu o Fortaleza.

EM NORONHA

A escola de dança pernambucana “Flamencura” mostrará o espetáculo “Laud” no Festival Internacional Cena Noronha, que acontece de 5 a 10 de setembro, em Fernando de Noronha.

A jornalista Flávia Jordão, atuando com destaque no mundo digital - Kairon Silva/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Todos nós somos preconceituosos, um pouco mais, um pouco menos ou muito” (Dayse de Vasconcelos Mayer).

A ADVOGADA Fabiana Nunes participa hoje, da entrega do Prêmio Leaders, em Fortaleza.

VAI se chamar “Infinito Café”, o bistrô que a Entre Vinhos inaugura em abril no Centro Cultural do Instituto MHM.

DUDA Nery reúne amigas hoje para lançar a Coleção Verão da DN do RioMar.

TÂNIA Fontaine passa temporada na Costa Amalfitana.

A NOVELA “Vale Tudo” terminará no dia 17 de outubro.

FERNANDA TORRES representa o Brasil no Festival de Veneza, como participante do júri.

A FUNDARPE lançou concorrência para uma reforma completa no sistema de ar condicionado do Cinema São Luiz.

A OFICINA Cerâmica Francisco Brennand tem estande na Feira Arte Rotas, em São Paulo.

ANIVERSARIANTES Agostinho Arrais, Breno Cartaxo Filho, Carminha Queiroz, Cris Pontual, Edward Saunders, Fernando Azevedo, Fernando Queiroga, Iara Montezuma Arcoverde, Jenner Rêgo, Jobson Figueiredo, José Alves Torres Filho, Patrícia Alves, Sérgio Montenegro Filho e Simone Mergulhão Paraíso.