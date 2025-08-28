fechar
5 doramas antigos que são melhores que muitas séries atuais

Não fique apenas assistindo os doramas atuais. As produções asiáticas antigas são incríveis que podem acabar surpreendendo. Veja as melhores!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 28/08/2025 às 6:32
Imagem do dorama "Cinderella and Four Knights"
Imagem do dorama "Cinderella and Four Knights" - Reprodução/ Prime Video

Os doramas seguem fazendo sucesso nas telinhas brasileiras!

Apesar disso, existem poucas pessoas que acompanham as produções asiáticas mais antigas.

Nesta matéria, vamos apresentar doramas incríveis para você maratonar. Veja agora!

Doramas antigos incríveis

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Cinderella and Four Knights" - Reprodução/ Netflix

1. Cinderella and Four Knights

Sinopse:

Uma desiludida estudante universitária é contratada por um homem idoso para se mudar para uma bela mansão e cuidar de três jovens ricos.

Onde assistir: Viki.

2. Meninos Antes de Flores

Sinopse:

Acompanhe as peripécias de Jan-di, uma garota humilde que entra em uma escola de prestígio e se envolve com um garoto mimado do grupo mais popular da escola.

Onde assistir: Netflix.

3. Os Herdeiros

Sinopse:

Depois de se esbarrarem em Los Angeles, dois jovens muito diferentes descobriram que estudam na mesma escola, frequentada pela elite coreana.

Onde assistir: Netflix.

4. Reply 1997

Sinopse:

Um grupo de amigos do ensino médio, agora na casa dos trinta, se encontra em um bar para uma pequena reunião. Juntos, eles desvendam segredos e lembram sua adolescência, onde o amor e as lágrimas os guiaram em sua jornada até a vida adulta.

Onde assistir: Viki.

5. The 1st Shop of Coffee Prince

Sinopse:

Han Kyul dá um novo rumo ao café da família e contrata apenas homens bonitos, incluindo uma garota de aparência andrógina que ele confunde com um rapaz.

Onde assistir: Netflix.

