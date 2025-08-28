5 doramas antigos que são melhores que muitas séries atuais
Os doramas seguem fazendo sucesso nas telinhas brasileiras!
Apesar disso, existem poucas pessoas que acompanham as produções asiáticas mais antigas.
Nesta matéria, vamos apresentar doramas incríveis para você maratonar. Veja agora!
Doramas antigos incríveis
1. Cinderella and Four Knights
Sinopse:
Uma desiludida estudante universitária é contratada por um homem idoso para se mudar para uma bela mansão e cuidar de três jovens ricos.
Onde assistir: Viki.
2. Meninos Antes de Flores
Sinopse:
Acompanhe as peripécias de Jan-di, uma garota humilde que entra em uma escola de prestígio e se envolve com um garoto mimado do grupo mais popular da escola.
Onde assistir: Netflix.
3. Os Herdeiros
Sinopse:
Depois de se esbarrarem em Los Angeles, dois jovens muito diferentes descobriram que estudam na mesma escola, frequentada pela elite coreana.
Onde assistir: Netflix.
4. Reply 1997
Sinopse:
Um grupo de amigos do ensino médio, agora na casa dos trinta, se encontra em um bar para uma pequena reunião. Juntos, eles desvendam segredos e lembram sua adolescência, onde o amor e as lágrimas os guiaram em sua jornada até a vida adulta.
Onde assistir: Viki.
5. The 1st Shop of Coffee Prince
Sinopse:
Han Kyul dá um novo rumo ao café da família e contrata apenas homens bonitos, incluindo uma garota de aparência andrógina que ele confunde com um rapaz.
Onde assistir: Netflix.