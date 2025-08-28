4 doramas de romance da Netflix com final feliz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quer assistir algo mais leve e romântico? Separamos uma listinha com alguns doramas incríveis para você maratonar no sofá de casa e se apaixonar!

Quem ama doramas de romance sabe que nem sempre a história termina como a gente espera.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas produções asiáticas da Netflix que podem surpreender com um final feliz. Veja agora!

Doramas de romance com final feliz

Imagem do dorama "Romance Is a Bonus Book" - Reprodução/ Netflix

1. Amor e Outros Dramas

Sinopse:

O amor é agridoce e a vida, cheia de altos e baixos. Conheça histórias de pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju.

Onde assistir: Netflix.

2. Romance Is a Bonus Book

Sinopse:

Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.

Onde assistir: Netflix.

3. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

4. Pretendente Surpresa

Sinopse:

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Onde assistir: Netflix.