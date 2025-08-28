4 doramas de romance da Netflix com final feliz
Quer assistir algo mais leve e romântico? Separamos uma listinha com alguns doramas incríveis para você maratonar no sofá de casa e se apaixonar!
Quem ama doramas de romance sabe que nem sempre a história termina como a gente espera.
Nesta matéria, vamos apresentar algumas produções asiáticas da Netflix que podem surpreender com um final feliz. Veja agora!
Doramas de romance com final feliz
1. Amor e Outros Dramas
Sinopse:
O amor é agridoce e a vida, cheia de altos e baixos. Conheça histórias de pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju.
Onde assistir: Netflix.
2. Romance Is a Bonus Book
Sinopse:
Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.
Onde assistir: Netflix.
3. Pousando no Amor
Sinopse:
Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.
Onde assistir: Netflix.
4. Pretendente Surpresa
Sinopse:
Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.
Onde assistir: Netflix.