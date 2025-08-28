fechar
4 doramas de romance da Netflix com final feliz

Quer assistir algo mais leve e romântico? Separamos uma listinha com alguns doramas incríveis para você maratonar no sofá de casa e se apaixonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 28/08/2025 às 7:55
Imagem do dorama "Romance Is a Bonus Book"
Imagem do dorama "Romance Is a Bonus Book" - Reprodução/ Netflix

Quem ama doramas de romance sabe que nem sempre a história termina como a gente espera.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas produções asiáticas da Netflix que podem surpreender com um final feliz. Veja agora!

Doramas de romance com final feliz

1. Amor e Outros Dramas

Sinopse:

O amor é agridoce e a vida, cheia de altos e baixos. Conheça histórias de pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju.

Onde assistir: Netflix.

2. Romance Is a Bonus Book

Sinopse:

Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.

Onde assistir: Netflix.

3. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

4. Pretendente Surpresa

Sinopse:

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Onde assistir: Netflix.

