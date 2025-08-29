As séries mais curtas para maratonar no fim de semana
Quando o tempo é curto, mas a vontade de se envolver em uma boa história é grande, séries curtas são a solução perfeita
Nem todo mundo tem dias livres suficientes para encarar temporadas longas.
Por isso, as séries curtas — com uma ou duas temporadas e episódios concisos — se tornaram favoritas de quem quer aproveitar o fim de semana para maratonar sem perder qualidade.
Com histórias envolventes, personagens marcantes e tramas que se resolvem em pouco tempo, essas produções são ideais para quem busca entretenimento rápido, mas memorável.
Selecionamos as séries mais curtas para maratonar no fim de semana, cada uma disponível nas principais plataformas de streaming:
1. Fleabag (2016–2019)
Onde assistir: Prime Video
Com apenas duas temporadas, Fleabag acompanha uma jovem mulher navegando por relacionamentos, traumas e a vida adulta.
A narrativa ágil, o humor ácido e a quebra da quarta parede tornam cada episódio imperdível.
2. The End of the F*ing World (2017–2019)**
Onde assistir: Netflix
Em duas temporadas curtas, a série mistura humor negro e romance adolescente, acompanhando James e Alyssa em uma jornada imprevisível. Os episódios rápidos garantem uma maratona intensa e divertida.
3. Russian Doll (2019–presente)
Onde assistir: Netflix
A história de Nadia, presa em um loop temporal, é envolvente e reflexiva. Com episódios de cerca de 30 minutos, a série é perfeita para um fim de semana cheio de suspense e comédia inteligente.
4. I May Destroy You (2020)
Onde assistir: HBO Max
Em apenas uma temporada, a produção explora temas profundos como consentimento e identidade, combinando drama e humor com maestria.
É uma experiência completa e intensa, que não exige longas semanas para ser apreciada.
5. When They See Us (2019)
Onde assistir: Netflix
A minissérie baseada no caso real dos “Central Park Five” tem apenas quatro episódios, mas entrega uma narrativa poderosa e emocionante sobre injustiça racial, mantendo o público vidrado do começo ao fim.
6. Mare of Easttown (2021)
Onde assistir: HBO Max
Com sete episódios, a série policial acompanha Mare Sheehan investigando um assassinato em uma pequena cidade.
Trama envolvente, personagens complexos e ritmo intenso fazem desta produção uma maratona obrigatória para o fim de semana.