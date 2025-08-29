As séries mais curtas para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quando o tempo é curto, mas a vontade de se envolver em uma boa história é grande, séries curtas são a solução perfeita

Clique aqui e escute a matéria

Nem todo mundo tem dias livres suficientes para encarar temporadas longas.

Por isso, as séries curtas — com uma ou duas temporadas e episódios concisos — se tornaram favoritas de quem quer aproveitar o fim de semana para maratonar sem perder qualidade.

Com histórias envolventes, personagens marcantes e tramas que se resolvem em pouco tempo, essas produções são ideais para quem busca entretenimento rápido, mas memorável.

Selecionamos as séries mais curtas para maratonar no fim de semana, cada uma disponível nas principais plataformas de streaming:

1. Fleabag (2016–2019)

Onde assistir: Prime Video



Com apenas duas temporadas, Fleabag acompanha uma jovem mulher navegando por relacionamentos, traumas e a vida adulta.

A narrativa ágil, o humor ácido e a quebra da quarta parede tornam cada episódio imperdível.

2. The End of the F*ing World (2017–2019)**

Onde assistir: Netflix



Em duas temporadas curtas, a série mistura humor negro e romance adolescente, acompanhando James e Alyssa em uma jornada imprevisível. Os episódios rápidos garantem uma maratona intensa e divertida.

3. Russian Doll (2019–presente)

Onde assistir: Netflix



A história de Nadia, presa em um loop temporal, é envolvente e reflexiva. Com episódios de cerca de 30 minutos, a série é perfeita para um fim de semana cheio de suspense e comédia inteligente.

4. I May Destroy You (2020)

Onde assistir: HBO Max



Em apenas uma temporada, a produção explora temas profundos como consentimento e identidade, combinando drama e humor com maestria.

É uma experiência completa e intensa, que não exige longas semanas para ser apreciada.

5. When They See Us (2019)

Onde assistir: Netflix



A minissérie baseada no caso real dos “Central Park Five” tem apenas quatro episódios, mas entrega uma narrativa poderosa e emocionante sobre injustiça racial, mantendo o público vidrado do começo ao fim.

6. Mare of Easttown (2021)

Onde assistir: HBO Max



Com sete episódios, a série policial acompanha Mare Sheehan investigando um assassinato em uma pequena cidade.

Trama envolvente, personagens complexos e ritmo intenso fazem desta produção uma maratona obrigatória para o fim de semana.