Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 01/09/2025

Sessão da Tarde

Jogada Certa

Título Original: Just Wright

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Sanaa Hamri

Elenco: Queen Latifah, Paula Patton, James Pickens Jr, Phylicia Rashad, Pam Grier, Common

Classe: Comédia, Romance

Sinopse

Fisioterapeuta se apaixona por astro do basquete, só que ele já foi fisgado por uma interesseira. Mas tudo muda após ele sofrer um acidente nas quadras.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 02/09/2025

Sessão da Tarde

Mulheres Ao Ataque

Título Original: The Other Woman

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Nick Cassavetes

Elenco: Nikolaj Coster-Waldau, Cameron Diaz, Taylor Kinney, Leslie Mann, Nicki Minaj, Kate Upton Classe: Comédia

Sinopse

Carly descobre que seu namorado é casado com outra mulher. As duas se unem contra ele em nome da vingança. A situação piora quando outra mulher aparece.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 03/09/2025

Sessão da Tarde

Depois Daquela Montanha

Título Original: The Mountain Between Us

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Hany Abu-Assad

Elenco: Beau Bridges, Dermot Mulroney, Idris Elba, Kate Winslet

Classe: Drama

Sinopse

No aeroporto, um cirurgião e uma fotógrafa fretam um pequeno avião para chegar a tempo em seus destinos. A aeronave cai e eles precisam se unir para sobreviver.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 04/09/2025

Sessão da Tarde

Os Suburbanos – O Filme

Título Original: Os Suburbanos – O Filme

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Luciano Sabino

Elenco: Carla Cristina Cardoso, Babu Santana, Rodrigo Sant¶anna

Classe: Comédia

Sinopse

Jefinho sonha em se tornar um cantor de pagode famoso e se dispõe a tudo, até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 05/09/2025

Sessão da Tarde

Fé de um Campeão

Título Original: American Underdog

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2021

Diretor: Andrew Erwin, Jon Erwin

Elenco: Dennis Quaid, Anna Paquin, Zachary Levi, Ser’darius Blain, Chance Kelly

Classe: Drama, Biografia

Sinopse

A história do MVP da NFL e do quarterback Kurt Warner, que passou das prateleiras dos supermercados para se tornar uma estrela do futebol.

