Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 8:20
Neste domingo (31), às 12h35, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Samaritano.

Ficha Técnica:

Samaritano
Título Original: Samaritan
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2025
Diretor: Julius Avery
Elenco: Sylvester Stallone, Moises Arias, Pilou Asbæk, Nestor Chiesse, Dascha Polanco, Javon Walton
Classe: Ação, Fantasia

Sinopse:

Sam Cleary, de 13 anos, suspeita que seu misterioso vizinho, o Sr. Smith, seja na verdade um herói lendário que foi dado como morto décadas antes.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

