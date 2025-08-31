"Frankenstein", de Del Toro, recebe 14 minutos de aplausos em Veneza
Adaptação de Del Toro encanta pelo visual grandioso e elenco estrelado, mas críticos apontam que a narrativa deixa a desejar em profundidade
Guillermo Del Toro finalmente realizou o que chama de seu projeto dos sonhos: uma adaptação de Frankenstein, clássico da literatura escrito por Mary Shelley. Fã declarado da obra e da icônica criatura, o diretor chegou ao Festival de Veneza cercado de expectativas e, segundo a crítica, esse peso pode ter se refletido no resultado.
Primeiras impressões apontam que o longa é um espetáculo visual impecável, repleto de detalhes minuciosamente pensados e das marcas características do cinema de Del Toro.
No entanto, apesar do deslumbre estético, parte dos críticos considera que a narrativa carece de maior profundidade, deixando em segundo plano reflexões filosóficas e a jornada existencial dos personagens.
O investimento de US$ 120 milhões, o segundo maior da carreira do diretor, parece ter sido direcionado sobretudo para o aspecto visual. Ainda assim, o impacto foi evidente: a produção recebeu quase 15 minutos de aplausos após a sessão em Veneza, sinal de que a obra causou forte impressão no público presente.
O projeto dos sonhos de Del Toro
Reconhecido por sua empatia com criaturas marginalizadas e pelo talento em unir fantasia e horror, Del Toro já havia colaborado com a Netflix na animação Pinóquio, vencedora do Oscar de Melhor Animação. Agora, ele retorna com Frankenstein, uma reinterpretação do romance que explora os limites da ciência e da humanidade.
No elenco, nomes de peso dão vida à história: Oscar Isaac interpreta o doutor Frankenstein, enquanto Jacob Elordi assume o papel da Criatura, substituindo Andrew Garfield, que deixou a produção por conflitos de agenda.
Mia Goth também integra o elenco e há rumores de que viverá a Noiva de Frankenstein. Completam o time Charles Dance, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery e o vencedor do Oscar Christoph Waltz.
Lançamento
Frankenstein terá uma exibição limitada nos cinemas dos Estados Unidos a partir de 17 de outubro, garantindo elegibilidade ao Oscar, e chega ao Brasil nas telonas em 23 de outubro. Mundialmente, o filme estreia na Netflix em 7 de novembro.