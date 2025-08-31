5 estreias de setembro nos cinemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estreias de setembro trazem adaptações literárias, mistério no subúrbio carioca, romances inusitados e despedidas emocionantes nas telonas

Clique aqui e escute a matéria

O mês de setembro chega com uma programação especial para os apaixonados por cinema. Os lançamentos exploram diferentes gêneros, passando pelo suspense, drama, fantasia e até pelo humor com toque de mistério.

Entre os títulos mais aguardados estão A vida de Chuck, adaptação de um conto de Stephen King; O rei da feira, ambientado em um subúrbio carioca cheio de segredos; e Uma batalha após a outra, com Leonardo DiCaprio em um papel intenso.

A diversidade de narrativas promete agradar a todos os públicos e garantir experiências únicas nas telonas.

1. A vida de Chuck (04/09)

Baseado em um conto de Stephen King e dirigido por Mike Flanagan, o filme é estrelado por Tom Hiddleston no papel de Charles “Chuck” Krantz.

Dividida em três atos contados de forma invertida, a trama revela diferentes momentos da vida do protagonista, de sua infância marcada por perdas até os últimos dias de luta contra um tumor cerebral.

A narrativa, que mistura melancolia e esperança, transforma memórias em uma reflexão sobre tempo, identidade e legado.

2. O rei da feira (04/09)

Nesta produção brasileira, Pedro Wagner interpreta Bode, um feirante que é brutalmente assassinado após ganhar uma bolada no jogo do bicho.

Seu amigo Monarca (Leandro Hassum), segurança da feira com a habilidade de ver os mortos, assume a missão de descobrir o culpado.

Com a ajuda do espírito de Bode, eles embarcam em uma investigação repleta de humor, fofocas e mistério no coração do subúrbio carioca.

3. Downton Abbey: O grande final (11/09)

O aguardado encerramento da aclamada série britânica chega aos cinemas, transportando o público para os anos 1930.

Lady Mary Talbot (Michelle Dockery) enfrenta um escândalo público após seu divórcio, o que ameaça a imagem da família Crawley.

Ao mesmo tempo, a manutenção da propriedade se torna um desafio, marcando a transição para uma nova era, com a jovem geração assumindo responsabilidades.

4. A grande viagem da sua vida (18/09)

Na trama, Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) se conhecem em um casamento e acabam vivendo uma aventura inesperada.

A bordo de um carro equipado com inteligência artificial, eles são conduzidos até uma floresta misteriosa, onde encontram uma porta que os transporta para momentos de vidas passadas.

A experiência os leva a refletir sobre escolhas, memórias e futuros possíveis em uma história marcada por fantasia e autodescoberta.

5. Uma batalha após a outra (25/09)

Estrelado por Leonardo DiCaprio, o longa acompanha Bob Ferguson, um ex-revolucionário que precisa reunir antigos aliados para enfrentar um inimigo do passado e salvar a vida da filha.

A jornada coloca o protagonista diante de confrontos intensos e fantasmas de sua própria história, em uma trama que mistura ação, suspense e drama familiar.