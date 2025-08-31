5 estreias de setembro nos cinemas
Estreias de setembro trazem adaptações literárias, mistério no subúrbio carioca, romances inusitados e despedidas emocionantes nas telonas
O mês de setembro chega com uma programação especial para os apaixonados por cinema. Os lançamentos exploram diferentes gêneros, passando pelo suspense, drama, fantasia e até pelo humor com toque de mistério.
Entre os títulos mais aguardados estão A vida de Chuck, adaptação de um conto de Stephen King; O rei da feira, ambientado em um subúrbio carioca cheio de segredos; e Uma batalha após a outra, com Leonardo DiCaprio em um papel intenso.
A diversidade de narrativas promete agradar a todos os públicos e garantir experiências únicas nas telonas.
1. A vida de Chuck (04/09)
Baseado em um conto de Stephen King e dirigido por Mike Flanagan, o filme é estrelado por Tom Hiddleston no papel de Charles “Chuck” Krantz.
Dividida em três atos contados de forma invertida, a trama revela diferentes momentos da vida do protagonista, de sua infância marcada por perdas até os últimos dias de luta contra um tumor cerebral.
A narrativa, que mistura melancolia e esperança, transforma memórias em uma reflexão sobre tempo, identidade e legado.
2. O rei da feira (04/09)
Nesta produção brasileira, Pedro Wagner interpreta Bode, um feirante que é brutalmente assassinado após ganhar uma bolada no jogo do bicho.
Seu amigo Monarca (Leandro Hassum), segurança da feira com a habilidade de ver os mortos, assume a missão de descobrir o culpado.
Com a ajuda do espírito de Bode, eles embarcam em uma investigação repleta de humor, fofocas e mistério no coração do subúrbio carioca.
3. Downton Abbey: O grande final (11/09)
O aguardado encerramento da aclamada série britânica chega aos cinemas, transportando o público para os anos 1930.
Lady Mary Talbot (Michelle Dockery) enfrenta um escândalo público após seu divórcio, o que ameaça a imagem da família Crawley.
Ao mesmo tempo, a manutenção da propriedade se torna um desafio, marcando a transição para uma nova era, com a jovem geração assumindo responsabilidades.
4. A grande viagem da sua vida (18/09)
Na trama, Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) se conhecem em um casamento e acabam vivendo uma aventura inesperada.
A bordo de um carro equipado com inteligência artificial, eles são conduzidos até uma floresta misteriosa, onde encontram uma porta que os transporta para momentos de vidas passadas.
A experiência os leva a refletir sobre escolhas, memórias e futuros possíveis em uma história marcada por fantasia e autodescoberta.
5. Uma batalha após a outra (25/09)
Estrelado por Leonardo DiCaprio, o longa acompanha Bob Ferguson, um ex-revolucionário que precisa reunir antigos aliados para enfrentar um inimigo do passado e salvar a vida da filha.
A jornada coloca o protagonista diante de confrontos intensos e fantasmas de sua própria história, em uma trama que mistura ação, suspense e drama familiar.