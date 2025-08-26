fechar
Simpatias | Notícia

Soprar canela no 1° dia do mês: Atraia prosperidade com esse ritual poderoso

Setembro se aproxima e muitas pessoas já estão desejando atrair prosperidade para os próximos dias. Separamos uma simpatia que pode ajudar nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 26/08/2025 às 8:17
Imagem ilustrativa da canela em pó!
Imagem ilustrativa da canela em pó! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Você já ouviu falar da tradição de soprar canela no primeiro dia do mês?

Este é um dos rituais mais populares e poderosos para atrair prosperidade e abundância.

Apesar de simples, a simpatia da canela carrega uma força incrível, conectando a intenção humana com a energia da natureza.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual. Veja agora!

Simpatia da canela para atrair prosperidade

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa da canela em pó! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • Um punhado de canela em pó.

Leia Também

Como fazer?

No primeiro dia do mês, pegue um punhado generoso de canela em na palma da sua mão direita.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vá até a porta principal da sua casa ou escritório, de frente para a rua.

Mentalize a prosperidade e a fartura entrando na sua vida, visualize o dinheiro chegando e todas as suas contas sendo pagas.

Com a mão cheia de canela, repita a seguinte frase com e convicção:

"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade e a fartura em minha vida vão entrar!"

Assopre a canela de fora para dentro da casa, visualizando a energia da abundância entrando em cada cômodo.

Após assoprar, não varra a canela do chão imediatamente.

Deixe que o pó permaneça no chão por pelo menos 24 horas, absorvendo a energia. Depois disso, você pode varrer normalmente.

Leia também

3 simpatias para atrair boas energias no final do mês
SIMPATIAS

3 simpatias para atrair boas energias no final do mês
Simpatia com sal grosso e alho para afastar as energias negativas
SIMPATIAS

Simpatia com sal grosso e alho para afastar as energias negativas

Compartilhe

Tags