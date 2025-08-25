fechar
Simpatia com sal grosso e alho para afastar as energias negativas

O sal grosso pode se tornar um grande aliado para afastar as energias negativas. Separamos uma simpatia poderosa com esse ingrediente para você fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 25/08/2025 às 6:38
Imagem ilustrativa do sal grosso!
Imagem ilustrativa do sal grosso! - Reprodução/ iStock

Em busca de equilíbrio e proteção, muitas pessoas recorrem a rituais antigos.

A simpatia com sal grosso e alho é uma das mais tradicionais e respeitadas quando o assunto é purificação e proteção do ambiente.

Nesta matéria, separamos o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!

Simpatia com sal grosso e alho

De acordo com o portal AstroCentro, afaste toda a energia negativa da sua vida com esse ritual.

Materiais:

  • Sal grosso;
  • 7 dentes de alho;
  • 1 potinho de plástico ou de vidro.

Como fazer?

Comece colocando o sal grosso no potinho, mas não precisa encher muito a ponto de transbordar.

Feito isso, faça um círculo com 6 dentes de alhos por cima do sal grosso, deixando 1 dente de alho no centro.

Deixe as pontas do dente de alho sempre para fora, sendo que a do meio deverá apontar para cima.

Feito isso, mantenha o preparo na sua casa, pois ele servirá como um catalizador de todas as energias negativas da sua casa.

Para manter o ambiente sempre protegido, o recomendado é trocar o sal e o alho uma vez por mês.

