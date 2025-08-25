Simpatia com sal grosso e alho para afastar as energias negativas
O sal grosso pode se tornar um grande aliado para afastar as energias negativas. Separamos uma simpatia poderosa com esse ingrediente para você fazer!
Clique aqui e escute a matéria
Em busca de equilíbrio e proteção, muitas pessoas recorrem a rituais antigos.
A simpatia com sal grosso e alho é uma das mais tradicionais e respeitadas quando o assunto é purificação e proteção do ambiente.
Nesta matéria, separamos o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!
Simpatia com sal grosso e alho
De acordo com o portal AstroCentro, afaste toda a energia negativa da sua vida com esse ritual.
Materiais:
- Sal grosso;
- 7 dentes de alho;
- 1 potinho de plástico ou de vidro.
Como fazer?
Comece colocando o sal grosso no potinho, mas não precisa encher muito a ponto de transbordar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Feito isso, faça um círculo com 6 dentes de alhos por cima do sal grosso, deixando 1 dente de alho no centro.
- Veja também: Simpatia com café para arrumar um namorado rápido
Deixe as pontas do dente de alho sempre para fora, sendo que a do meio deverá apontar para cima.
Feito isso, mantenha o preparo na sua casa, pois ele servirá como um catalizador de todas as energias negativas da sua casa.
Para manter o ambiente sempre protegido, o recomendado é trocar o sal e o alho uma vez por mês.