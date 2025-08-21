Simpatia com rosas para esquecer o ex rápido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Terminar um relacionamento pode ser uma situação bem dolorosa. Se você está passando por isso, existe uma simpatia que pode ajudar a esquecer o ex!

O fim de um relacionamento é um processo doloroso e, muitas vezes, prolongado.

Lidar com a dor, a saudade e as lembranças pode ser um desafio enorme.

Nesses momentos, muitas pessoas buscam apoio em rituais e crenças populares para encontrar força e seguir em frente.

A seguir, vamos apresentar uma simpatia realizada com rosas, perfeita para esquecer o ex. Veja agora!

Simpatia com rosas para esquecer o ex

Segundo o portal AstroCentro, as rosas podem ser grandes aliadas na simpatia para esquecer um amor.

Para realizar o ritual, separe os seguintes materiais:

Imagem ilustrativa de rosas bonitas! - Reprodução/ iStock

3 rosas pequenas (elas podem ser de qualquer cor);



Seu perfume favorito;



1 vidro pequeno que tenha a boca larga e tampa;



Água.

Como fazer?

Primeiro, pingue 13 gotas do perfume escolhido sobre as rosas.

Em seguida, coloque uma colher de sopa de água dentro do vidro, seguido das flores. Tampe e deixe o pote no sereno por uma noite inteira.

Na manhã do dia seguinte, diga essas palavras em voz alta: "O poder destas rosas vai me fazer esquecer o meu ex-amor".

Feito isso, molhe o indicador na água do fundo do vidro e passe pelo seu corpo.

Guarde as rosas dentro de uma gaveta, até encontrar um novo amor.

O pote você pode jogar fora ou lavar e reutilizar normalmente.