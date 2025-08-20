fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia com Romã: Ritual perfeito para conquistar uma pessoa difícil

O seu coração escolheu amar uma pessoa muito difícil? Não se preocupa. Separamos uma simpatia simples que pode te ajudar no poder da sedução!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 20/08/2025 às 9:36 | Atualizado em 20/08/2025 às 10:17
Imagem ilustrativa da fruta romã!
Imagem ilustrativa da fruta romã! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quem nunca se sentiu atraído por alguém que parecia difícil? Aquele crush que ignora suas mensagens, a pessoa que parece estar em seu próprio mundo ou aquele ex-amor que ainda ocupa seus pensamentos.

Conquistar alguém difícil pode ser um verdadeiro desafio e tanto.

Quando a paciência e a estratégia não bastam, muitas pessoas acabam buscando a ajuda do universo e da espiritualidade para atrair a pessoa desejada.

A simpatia da romã pode ser uma grande aliada para abrir caminhos. Veja o passo a passo!

Simpatia com Romã

Segundo o portal AstroCentro, a romã é uma fruta muito utilizada nas simpatias para atrair o amor.

Para fazer esse ritual, os ingredientes necessários são:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa da fruta romã! - Reprodução/ iStock

  • 4 grãos de romã.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como fazer?

Pegue as sementes da fruta e coloque-as embaixo da sua língua.

Enquanto faz isso, repita o nome da pessoa difícil que você deseja conquistar quatro vezes.

O ideal é fazer essa simpatia no mesmo local em que o seu amor estiver.

Depois disso, passe próximo à pessoa, a cumprimente e engula os grãos de romã.

Leia também

Simpatia para unir mãe e filho: Traga harmonia para sua família
SIMPATIAS

Simpatia para unir mãe e filho: Traga harmonia para sua família
Afaste a inveja do seu relacionamento: Veja simpatia simples e muito poderosa!
SIMPATIAS

Afaste a inveja do seu relacionamento: Veja simpatia simples e muito poderosa!

Compartilhe

Tags