Simpatia com Romã: Ritual perfeito para conquistar uma pessoa difícil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O seu coração escolheu amar uma pessoa muito difícil? Não se preocupa. Separamos uma simpatia simples que pode te ajudar no poder da sedução!

Clique aqui e escute a matéria

Quem nunca se sentiu atraído por alguém que parecia difícil? Aquele crush que ignora suas mensagens, a pessoa que parece estar em seu próprio mundo ou aquele ex-amor que ainda ocupa seus pensamentos.

Conquistar alguém difícil pode ser um verdadeiro desafio e tanto.

Quando a paciência e a estratégia não bastam, muitas pessoas acabam buscando a ajuda do universo e da espiritualidade para atrair a pessoa desejada.

A simpatia da romã pode ser uma grande aliada para abrir caminhos. Veja o passo a passo!

Simpatia com Romã

Segundo o portal AstroCentro, a romã é uma fruta muito utilizada nas simpatias para atrair o amor.

Para fazer esse ritual, os ingredientes necessários são:

Imagem ilustrativa da fruta romã! - Reprodução/ iStock

4 grãos de romã.

Como fazer?

Pegue as sementes da fruta e coloque-as embaixo da sua língua.

Enquanto faz isso, repita o nome da pessoa difícil que você deseja conquistar quatro vezes.

Veja também: Simpatia do alho para manter o emprego

O ideal é fazer essa simpatia no mesmo local em que o seu amor estiver.

Depois disso, passe próximo à pessoa, a cumprimente e engula os grãos de romã.