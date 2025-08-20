Simpatia com Romã: Ritual perfeito para conquistar uma pessoa difícil
O seu coração escolheu amar uma pessoa muito difícil? Não se preocupa. Separamos uma simpatia simples que pode te ajudar no poder da sedução!
Quem nunca se sentiu atraído por alguém que parecia difícil? Aquele crush que ignora suas mensagens, a pessoa que parece estar em seu próprio mundo ou aquele ex-amor que ainda ocupa seus pensamentos.
Conquistar alguém difícil pode ser um verdadeiro desafio e tanto.
Quando a paciência e a estratégia não bastam, muitas pessoas acabam buscando a ajuda do universo e da espiritualidade para atrair a pessoa desejada.
A simpatia da romã pode ser uma grande aliada para abrir caminhos. Veja o passo a passo!
Simpatia com Romã
Segundo o portal AstroCentro, a romã é uma fruta muito utilizada nas simpatias para atrair o amor.
Para fazer esse ritual, os ingredientes necessários são:
- 4 grãos de romã.
Como fazer?
Pegue as sementes da fruta e coloque-as embaixo da sua língua.
Enquanto faz isso, repita o nome da pessoa difícil que você deseja conquistar quatro vezes.
O ideal é fazer essa simpatia no mesmo local em que o seu amor estiver.
Depois disso, passe próximo à pessoa, a cumprimente e engula os grãos de romã.