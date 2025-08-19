Simpatia do alho para manter o emprego
A simpatia do alho pode ser uma aliada para as pessoas que desejam garantir a vida profissional. Veja o passo a passo do ritual para fazer em casa!
A simpatia do alho é uma das mais tradicionais para afastar a inveja no ambiente de trabalho e garantir que seu emprego continue a ser uma fonte de prosperidade.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível. Veja agora!
Simpatia do alho para manter o emprego
De acordo com o portal AstroCentro, essa simpatia vai te ajudar a não perder o emprego. Se você sente que está em risco, esse é o ritual perfeito.
Materiais:
- 1 pires;
- 1 pedaço de papel roxo;
- 1 vela;
- 3 dentes de alho;
- 1 galho de arruda.
Como fazer?
No primeiro dia do mês, você deve acender uma vela e coloque em cima de um pires.
Depois, pegue o pedaço de folha rosa e durante todas as noites escreva as seguintes palavras:
"Meu anjo da guarda, ajude-me a manter meu emprego".
Deixe o papel embaixo do pires em que a vela está.
Quando a vela finalmente acabar, pegue o papel para embrulhar um galho de arruda junto com os 3 dentes de alho.
Leve para o seu trabalho e coloque dentro de uma gaveta. Caso trabalhe de Home Office, pode colocar perto de onde você trabalha.