A simpatia do alho pode ser uma aliada para as pessoas que desejam garantir a vida profissional. Veja o passo a passo do ritual para fazer em casa!

A simpatia do alho é uma das mais tradicionais para afastar a inveja no ambiente de trabalho e garantir que seu emprego continue a ser uma fonte de prosperidade.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível. Veja agora!

Simpatia do alho para manter o emprego

De acordo com o portal AstroCentro, essa simpatia vai te ajudar a não perder o emprego. Se você sente que está em risco, esse é o ritual perfeito.

Imagem ilustrativa do alho! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 pires;



1 pedaço de papel roxo;



1 vela;



3 dentes de alho;



1 galho de arruda.

Como fazer?

No primeiro dia do mês, você deve acender uma vela e coloque em cima de um pires.

Depois, pegue o pedaço de folha rosa e durante todas as noites escreva as seguintes palavras:

"Meu anjo da guarda, ajude-me a manter meu emprego".

Deixe o papel embaixo do pires em que a vela está.

Quando a vela finalmente acabar, pegue o papel para embrulhar um galho de arruda junto com os 3 dentes de alho.

Leve para o seu trabalho e coloque dentro de uma gaveta. Caso trabalhe de Home Office, pode colocar perto de onde você trabalha.