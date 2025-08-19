fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia para seu amor voltar rápido em uma semana!

Com materiais simples, essa simpatia pode se tornar uma grande aliada para trazer a pessoa amada de volta em poucos dias. Faça em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 19/08/2025 às 9:12
Imagem ilustrativa de um casal feliz!
Imagem ilustrativa de um casal feliz! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quando o amor vai embora, a sensação de vazio pode ser horrível.

A espera por uma reconciliação se torna um fardo pesado, e muitas pessoas acabam buscando soluções para acelerar esse processo.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia poderosa e simples que pode fazer o amor voltar rápido. Veja agora!

Simpatia para o amor voltar

De acordo com o portal AstroCentro, os materiais necessários para fazer esse ritual são:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um casal feliz! - Reprodução/ iStock

  • 1 fotografia da pessoa amada;
  • 1 rosa-branca;
  • 1 fita vermelha;
  • 1 perfume de lavanda;
  • 1 caixa e embrulho para presente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como fazer? 

Comece colocando a fotografia, a flor, a fita e o perfume juntos na caixa e embrulhe com carinho para presente.

Aguarde uma noite de Lua Cheia e guarde o embrulho embaixo da cama, deixando lá por sete noites.

Para que o ritual funcione, você não deve mexer na caixa durante esse período.

Após as sete noites, abra o embrulho de presente e devolva cada objeto ao seu devido lugar.

Leia também

2 simpatias poderosas para atrair amor e apimentar a relação
SIMPATIAS

2 simpatias poderosas para atrair amor e apimentar a relação
Simpatia com fogo para trazer o namorado de volta
SIMPATIAS

Simpatia com fogo para trazer o namorado de volta

Compartilhe

Tags