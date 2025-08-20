Afaste a inveja do seu relacionamento: Veja simpatia simples e muito poderosa!
Você sabia que as energias negativas podem acabar atrapalhando a sua relação com seu amado? Separamos uma simpatia que pode ajudar nisso!
A inveja é um sentimento que pode afetar diversas áreas da nossa vida, e o relacionamento amoroso não está imune a isso.
Quando a felicidade e a harmonia do casal se tornam alvo de olhares maldosos ou de energias negativas, é comum que a relação comece a sentir o peso.
Pequenas brigas, desentendimentos sem motivo e um clima pesado podem ser sinais de que a inveja está agindo.
Nesses momentos, muitas pessoas recorrem a uma simpatia para afastar essas energias e proteger a união.
A seguir, vamos apresentar o melhor ritual para você proteger o seu relacionamento de inveja. Veja agora!
Simpatia para afastar inveja da relação
De acordo com o portal AstroCentro, cinco materiais serão necessários para fazer essa simpatia.
Materiais:
- 1 vaso com terra, quintal ou jardim;
- 3 folhas de arruda;
- 3 pimentas vermelhas de qualquer variedade;
- 1 lasca de eucalipto;
- 1 vela branca.
Como fazer?
Primeiro, faça um buraco na terra. Caso não tenha nenhum espaço com terra próximo, você pode fazer o buraco em um vaso com terra mesmo.
Em seguida, enterre três folhas de arruda, três pimentas vermelhas de qualquer variedade e uma lasca de eucalipto.
Enquanto enterra os elementos, imagine-se enterrando também toda a inveja que está sendo direcionada à sua relação.
Após fechar o buraco com terra, acenda uma vela branca sobre ele, oferecendo-a ao seu anjo da guarda.
Espere a vela terminar de queimar, sempre visualizando toda a inveja indo para bem longe do seu romance.
Quando a vela finalmente acabar, pode jogar os restos no lixo.