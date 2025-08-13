Colocar o nome da pessoa no mel: Simpatia perfeita para arrasar na conquista!
Está desejando seduzir uma pessoa e já não sabe mais o que fazer? A simpatia do nome no mel pode se tornar uma verdadeira aliada nisso!
A busca por um amor é uma jornada que pode ser impulsionada por pequenos rituais cheios de intenção e fé.
Se você está de olho em alguém e deseja que a pessoa te note, a simpatia do mel é uma das mais famosas e poderosas.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!
Simpatia do mel
Ingredientes:
- 1 papel vermelho;
- Mel;
- Canela;
- 1 pires;
- 1 vela vermelha.
Como fazer?
Comece escrevendo a lápis o nome da pessoa amada em um papel vermelho.
Feito isso, coloque o papel em um pires e despeje, por cima do nome, um pouco de mel e de canela, dizendo as seguintes palavras:
"O poder do fogo tudo encanta e tudo transforma. Então, faça com que (nome da pessoa) se deixe encantar por mim. Com o doce do mel atraio (nome da pessoa) e com o calor da canela o seduzo. Que esta simpatia com mel me ajude a conquistar o amor de minha vida".
Acenda uma vela vermelha e coloque sobre tudo; observe sua chama durante dez minutos, enquanto visualiza mentalmente a pessoa que você deseja conquistar.