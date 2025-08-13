fechar
Simpatias | Notícia

Colocar o nome da pessoa no mel: Simpatia perfeita para arrasar na conquista!

Está desejando seduzir uma pessoa e já não sabe mais o que fazer? A simpatia do nome no mel pode se tornar uma verdadeira aliada nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 9:16
Imagem ilustrativa de um pote de mel!
Imagem ilustrativa de um pote de mel! - Reprodução/ iStock

A busca por um amor é uma jornada que pode ser impulsionada por pequenos rituais cheios de intenção e fé.

Se você está de olho em alguém e deseja que a pessoa te note, a simpatia do mel é uma das mais famosas e poderosas.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!

Simpatia do mel

Ingredientes:

  • 1 papel vermelho;
  • Mel;
  • Canela;
  • 1 pires;
  • 1 vela vermelha.

Como fazer?

Comece escrevendo a lápis o nome da pessoa amada em um papel vermelho.

Feito isso, coloque o papel em um pires e despeje, por cima do nome, um pouco de mel e de canela, dizendo as seguintes palavras:

"O poder do fogo tudo encanta e tudo transforma. Então, faça com que (nome da pessoa) se deixe encantar por mim. Com o doce do mel atraio (nome da pessoa) e com o calor da canela o seduzo. Que esta simpatia com mel me ajude a conquistar o amor de minha vida".

Acenda uma vela vermelha e coloque sobre tudo; observe sua chama durante dez minutos, enquanto visualiza mentalmente a pessoa que você deseja conquistar.

