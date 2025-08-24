fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia com café para arrumar um namorado rápido

Está desejando viver um romance bonito e intenso? A simpatia com café pode acabar se tornando sua grande aliada na busca pelo amor!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 24/08/2025 às 11:47
Imagem ilustrativa de grãos de café!
Imagem ilustrativa de grãos de café! - Reprodução/ iStock

O café, uma das bebidas mais populares do mundo, não é valorizado apenas por seu sabor e aroma inconfundíveis, mas também por sua energia.

Além de nos dar aquele impulso para começar o dia, o café é considerado um ingrediente poderoso em muitas simpatias.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia com café perfeita para conseguir um namorado. Veja agora!

Simpatia com café

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é perfeito para as pessoas que desejam viver um romance.

Reprodução/ iStock
Materiais:

  • 3 colheres de sopa de pó de café;
  • 2 litros de água;
  • 3 colheres de mel;
  • Algumas pétalas de uma rosa vermelha.

Leia Também

Como fazer?

Primeiro, você deve preparar um banho de atração poderoso.

Para isso, coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe ferver por cerca de 10 minutos.

Feito isso, coe todos os ingredientes, deixando apenas a água para o banho.

Tome o seu banho de higiene normalmente e após desligar o chuveiro, pegue a mistura e jogue no seu corpo, do pescoço para baixo, fazendo seus pedidos.

Ao realizar, preencha sua mente com pensamentos positivos e imagine como o universo age a seu favor e te ajuda a conseguir o namorado que você tanto deseja.

Quando finalizar, faça uma oração com muita fé para reforçar o seu pedido.

É importante fazer esse banho 1 vez por semana até atingir seu objetivo.

