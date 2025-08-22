Simpatia com casca de banana para atrair boas energias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Existem algumas simpatias que são simplesmente perfeitas para atrair boas energias para a vida. Separamos um ritual simples para você testar!

Clique aqui e escute a matéria

Em nosso dia a dia, somos bombardeados por diversas energias, algumas positivas, outras nem tanto.

É natural que, em certos momentos, nos sintamos sobrecarregados, desanimados ou simplesmente com a sensação de que as coisas não estão fluindo.

Nesses momentos, uma simpatia simples para atrair boas energias pode ser um ritual reconfortante.

A seguir, vamos apresentar uma simpatia perfeita para atrair coisas boas para a vida. Veja agora!

Simpatia para atrair boas energias

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual precisa somente de dois materiais.

Imagem ilustrativa da casca de banana! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 caneta;



1 banana.

Como fazer?

Essa simpatia deve ser realizada em um momento de mudança de ciclo, como Ano Novo, aniversário e Lua Nova.

Logo no primeiro dia do novo ciclo, pegue a caneta e escreva na casca da banana todos os seus desejos.

Em seguida, enterre a casca da banana em um jardim lindo e florido. Já a banana em si, você deverá enterrar em um jarro de flores ou ao pé de uma árvore.

Faça todo esse processo sempre mantendo a fé, visualizando seus desejos sendo realizados.

