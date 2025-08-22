Simpatia com casca de banana para atrair boas energias
Existem algumas simpatias que são simplesmente perfeitas para atrair boas energias para a vida. Separamos um ritual simples para você testar!
Em nosso dia a dia, somos bombardeados por diversas energias, algumas positivas, outras nem tanto.
É natural que, em certos momentos, nos sintamos sobrecarregados, desanimados ou simplesmente com a sensação de que as coisas não estão fluindo.
Nesses momentos, uma simpatia simples para atrair boas energias pode ser um ritual reconfortante.
A seguir, vamos apresentar uma simpatia perfeita para atrair coisas boas para a vida. Veja agora!
Simpatia para atrair boas energias
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual precisa somente de dois materiais.
Materiais:
- 1 caneta;
- 1 banana.
Como fazer?
Essa simpatia deve ser realizada em um momento de mudança de ciclo, como Ano Novo, aniversário e Lua Nova.
Logo no primeiro dia do novo ciclo, pegue a caneta e escreva na casca da banana todos os seus desejos.
Em seguida, enterre a casca da banana em um jardim lindo e florido. Já a banana em si, você deverá enterrar em um jarro de flores ou ao pé de uma árvore.
Faça todo esse processo sempre mantendo a fé, visualizando seus desejos sendo realizados.