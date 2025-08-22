fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia com casca de banana para atrair boas energias

Existem algumas simpatias que são simplesmente perfeitas para atrair boas energias para a vida. Separamos um ritual simples para você testar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 22/08/2025 às 10:06
Imagem ilustrativa da casca de banana!
Imagem ilustrativa da casca de banana! - Reprodução/ iStock

Em nosso dia a dia, somos bombardeados por diversas energias, algumas positivas, outras nem tanto.

É natural que, em certos momentos, nos sintamos sobrecarregados, desanimados ou simplesmente com a sensação de que as coisas não estão fluindo.

Nesses momentos, uma simpatia simples para atrair boas energias pode ser um ritual reconfortante.

A seguir, vamos apresentar uma simpatia perfeita para atrair coisas boas para a vida. Veja agora!

Simpatia para atrair boas energias

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual precisa somente de dois materiais.


Imagem ilustrativa da casca de banana! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 caneta;
  • 1 banana.

Leia Também

Como fazer?

Essa simpatia deve ser realizada em um momento de mudança de ciclo, como Ano Novo, aniversário e Lua Nova.

Logo no primeiro dia do novo ciclo, pegue a caneta e escreva na casca da banana todos os seus desejos.

Em seguida, enterre a casca da banana em um jardim lindo e florido. Já a banana em si, você deverá enterrar em um jarro de flores ou ao pé de uma árvore.

Faça todo esse processo sempre mantendo a fé, visualizando seus desejos sendo realizados.

