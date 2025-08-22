fechar
Simpatia da cebola para afastar mau-olhado

Está desejando afastar as energias negativas da sua vida? A simpatia da cebola pode ser uma grande aliada nisso. Veja o passo a passo!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 22/08/2025 às 8:36
Imagem ilustrativa da cebola!
Clique aqui e escute a matéria

Nos rituais, a cebola é conhecida e muito utilizada para causar separação, afastamento e repulsa.

Apesar disso, ela também pode ser uma grande aliada para afastar o mau-olhado da vida.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo da simpatia da cebola para combater as energias negativas. Veja agora!

Simpatia da Cebola

De acordo com o portal AstroCentro, a simpatia da cebola deve ser feita na entrada da Lua Minguante.

Materiais:

  • 1 cebola grande;
  • 1 folha de papel branco virgem (sem linhas);
  • 1 lápis;
  • 1 faca de cozinha virgem, fina e pontuda;
  • Um pedaço de papel alumínio.

Como fazer?

Comece o ritual fazendo uma oração pedindo piedade e perdão por todas as desavenças, discussões e, sobretudo, por todo mal estabelecido entre você e a pessoa que está atrapalhando sua vida.

Converse com seu anjo da guarda, desabafe e revele os motivos da inimizade entre vocês.

Em seguida, pegue uma folha de papel em branco, escreva o nome da pessoa com o lápis e repita três vezes:

"Com a força do perdão e do amor, eu agora neutralizo a energia negativa que você tem me enviado".

Enrole o papel de modo que fique bem fino e, cuidadosamente, faça um furo na parte superior da cebola, enfiando o papel dentro.

Para finalizar, cubra a cebola com papel alumínio, coloque no freezer e aguarde até a próxima Lua Minguante.

