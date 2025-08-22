Simpatia da cebola para afastar mau-olhado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está desejando afastar as energias negativas da sua vida? A simpatia da cebola pode ser uma grande aliada nisso. Veja o passo a passo!

Clique aqui e escute a matéria

Nos rituais, a cebola é conhecida e muito utilizada para causar separação, afastamento e repulsa.

Apesar disso, ela também pode ser uma grande aliada para afastar o mau-olhado da vida.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo da simpatia da cebola para combater as energias negativas. Veja agora!

Simpatia da Cebola

De acordo com o portal AstroCentro, a simpatia da cebola deve ser feita na entrada da Lua Minguante.

Imagem ilustrativa da cebola! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 cebola grande;



1 folha de papel branco virgem (sem linhas);



1 lápis;



1 faca de cozinha virgem, fina e pontuda;



Um pedaço de papel alumínio.

Como fazer?

Comece o ritual fazendo uma oração pedindo piedade e perdão por todas as desavenças, discussões e, sobretudo, por todo mal estabelecido entre você e a pessoa que está atrapalhando sua vida.

Converse com seu anjo da guarda, desabafe e revele os motivos da inimizade entre vocês.

Veja também: Simpatia poderosa para encontrar a alma gêmea

Em seguida, pegue uma folha de papel em branco, escreva o nome da pessoa com o lápis e repita três vezes:

"Com a força do perdão e do amor, eu agora neutralizo a energia negativa que você tem me enviado".

Enrole o papel de modo que fique bem fino e, cuidadosamente, faça um furo na parte superior da cebola, enfiando o papel dentro.

Para finalizar, cubra a cebola com papel alumínio, coloque no freezer e aguarde até a próxima Lua Minguante.