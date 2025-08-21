Simpatia poderosa para encontrar a alma gêmea
Está cansada de se relacionar com homens que só decepcionam? Separamos uma simpatia perfeita e poderosa para você encontrar sua alma gêmea!
Encontrar a pessoa certa é o desejo de muitos.
Em um mundo onde as conexões parecem cada vez mais superficiais, a busca por um amor verdadeiro, por uma alma gêmea, se intensifica.
Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia poderosa que pode ajudar a encontrar a alma gêmea. Veja agora!
Simpatia do amor para encontrar a alma gêmea
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é um grande aliado para encontrar o amor verdadeiro.
Materiais:
- 6 velas cor de rosa;
- Mel;
- Açúcar;
- 1 vaso de manjericão;
- 1 vaso com água;
- 1 incenso de cravo da índia;
- 1 papel cor de rosa;
- 1 caneta azul.
Como fazer?
Em uma sexta-feira de Lua Crescente, unte as velas com o mel e o açúcar.
Coloque um galho de manjericão em um vaso com água e acenda o incenso de cravo da Índia.
Feito isso, coloque as velas em um círculo em qualquer ambiente da sua casa, menos no seu quarto (cuidado para não acender velas próximo à madeira ou papel).
Enquanto acende cada uma das 6 velas, repita o encantamento:
"Amor, eu lhe ordeno que venha. Venha com as marés da Lua. Que assim seja".
Utilizando uma caneta azul, escreva no papel todas as qualidades que deseja em um companheiro. Não especifique a pessoa, mas tudo o que gostaria que ela tivesse. Seja bem clara a respeito e tome o tempo que precisar.
Quando finalmente tiver escrito tudo, dobre o papel e enterre dentro do vaso de manjericão.
Esse vaso deverá ser colocado posteriormente em um local onde bata bastante sol para que a planta possa crescer e florescer.
Deixe as velas queimarem completamente. Quando terminarem de queimar, jogue o galho de manjericão solto, a água, as cinzas do incenso e os restos das velas em um jardim, agradecendo a Afrodite (Deusa do Amor) por testemunhar seu desejo de ter um amor.
É importante cuidar bem dessa plantinha, como se ela fosse o seu relacionamento.