Simpatia poderosa e simples para o namorado ser fiel

Está sentindo inseguranças no seu relacionamento sobre fidelidade? Separamos uma simpatia poderosa e muito simples para você fazer!

A fidelidade é um dos pilares de um relacionamento saudável. É a base da confiança, do respeito e da segurança mútua.

No entanto, em um mundo cheio de distrações e incertezas, muitas pessoas buscam formas de fortalecer o amor e garantir que a parceria permaneça sólida.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia poderosa e simples para manter a fidelidade no relacionamento. Veja agora!

Simpatia para o namorado ser fiel

De acordo com o portal AstroCentro, apenas dois materiais são necessários para fazer esse ritual.

Imagem ilustrativa de velas! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 vela rosa;



1 palito de dentes.

Como fazer?

Primeiro, comece escrevendo o nome da pessoa amada em uma vela rosa utilizando um palito de dente.

Feito isso, leve essa vela para uma igreja, coloque no altar e repita as seguintes frases:

"Meu ele é e de mais ninguém. Com as graças de Deus e do meu anjo da guarda, para sempre ele será meu. Amém!".

Por fim, acenda a vela ainda igreja, em um local próprio para isso, e saia sem olhar para trás.