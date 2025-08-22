fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia poderosa e simples para o namorado ser fiel

Está sentindo inseguranças no seu relacionamento sobre fidelidade? Separamos uma simpatia poderosa e muito simples para você fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 22/08/2025 às 8:57
Imagem ilustrativa de velas!
Imagem ilustrativa de velas! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A fidelidade é um dos pilares de um relacionamento saudável. É a base da confiança, do respeito e da segurança mútua.

No entanto, em um mundo cheio de distrações e incertezas, muitas pessoas buscam formas de fortalecer o amor e garantir que a parceria permaneça sólida.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia poderosa e simples para manter a fidelidade no relacionamento. Veja agora!

Simpatia para o namorado ser fiel

De acordo com o portal AstroCentro, apenas dois materiais são necessários para fazer esse ritual.

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de velas! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 vela rosa;
  • 1 palito de dentes.

Leia Também

Como fazer?

Primeiro, comece escrevendo o nome da pessoa amada em uma vela rosa utilizando um palito de dente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Feito isso, leve essa vela para uma igreja, coloque no altar e repita as seguintes frases:

"Meu ele é e de mais ninguém. Com as graças de Deus e do meu anjo da guarda, para sempre ele será meu. Amém!".

Por fim, acenda a vela ainda igreja, em um local próprio para isso, e saia sem olhar para trás.

Leia também

Simpatia da cebola para afastar mau-olhado
SIMPATIAS

Simpatia da cebola para afastar mau-olhado
Simpatia com rosas para esquecer o ex rápido
SIMPATIAS

Simpatia com rosas para esquecer o ex rápido

Compartilhe

Tags