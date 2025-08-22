Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deixe o seu marido mais romântico com essa simpatia simples e poderosa. Separamos o passo a passo do ritual para você fazer em casa e aproveitar!

Clique aqui e escute a matéria

A vida a dois é uma jornada, com seus altos e baixos.

Às vezes, a rotina, o estresse e os pequenos desentendimentos podem esfriar a relação, deixando o ambiente pesado e a comunicação difícil.

É nessas horas que muitas pessoas recorrem a práticas antigas, como a simpatia com mel para adoçar o marido.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível para você fazer em casa. Veja agora!

Simpatia com mel para adoçar marido

De acordo com o AstroCentro, apenas cinco materiais são necessários para fazer esse ritual.

Imagem ilustrativa do mel! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 vela de mel de 7 dias;



Fósforo;



1 pires virgem;



1 lápis;



1 pedaço de papel branco.

Como fazer?

Escreva na vela (da base para o pavio) o nome do seu marido. Em seguida, pegue o lápis e papel e escreva novamente o nome dele.

Por cima, escreva o seu nome três vezes cobrindo tudo.

Veja também: Simpatia poderosa e simples para o namorado ser fiel

Feito isso, coloque o papel em um pires nunca usado antes e a vela por cima.

Use um fósforo para acender a vela. Enquanto acende a vela, concentre-se em todo o amor que sente por seu marido e peça ao seu anjo da guarda para adoçá-lo.

É importante deixar que a vela queime por sete dias.

Se na primeira semana, não notar diferença, repita o ritual com ainda mais fé.