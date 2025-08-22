fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia com mel para adoçar o marido!

Deixe o seu marido mais romântico com essa simpatia simples e poderosa. Separamos o passo a passo do ritual para você fazer em casa e aproveitar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 22/08/2025 às 9:24
Imagem ilustrativa do mel!
Imagem ilustrativa do mel! - Reprodução/ iStock

A vida a dois é uma jornada, com seus altos e baixos.

Às vezes, a rotina, o estresse e os pequenos desentendimentos podem esfriar a relação, deixando o ambiente pesado e a comunicação difícil.

É nessas horas que muitas pessoas recorrem a práticas antigas, como a simpatia com mel para adoçar o marido.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível para você fazer em casa. Veja agora!

Simpatia com mel para adoçar marido

De acordo com o AstroCentro, apenas cinco materiais são necessários para fazer esse ritual.

Materiais:

  • 1 vela de mel de 7 dias;
  • Fósforo;
  • 1 pires virgem;
  • 1 lápis;
  • 1 pedaço de papel branco.

Como fazer?

Escreva na vela (da base para o pavio) o nome do seu marido. Em seguida, pegue o lápis e papel e escreva novamente o nome dele.

Por cima, escreva o seu nome três vezes cobrindo tudo.

Feito isso, coloque o papel em um pires nunca usado antes e a vela por cima.

Use um fósforo para acender a vela. Enquanto acende a vela, concentre-se em todo o amor que sente por seu marido e peça ao seu anjo da guarda para adoçá-lo.

É importante deixar que a vela queime por sete dias.

Se na primeira semana, não notar diferença, repita o ritual com ainda mais fé.

