2 simpatias com maçãs poderosas para o amor!

Nas simpatias, a maçã pode ser uma grande aliada para ajudar na vida amorosa. Separamos dois rituais com a fruta para você testar em casa!

A maçã, uma fruta associada ao amor e à paixão em diversas culturas, é um ingrediente poderoso em muitas simpatias.

Suas propriedades naturais, combinadas com a intenção e a energia de quem realiza o ritual, podem criar uma atmosfera propícia para que os desejos do coração se manifestem.

Nesta matéria, vamos apresentar duas simpatias com maçã para o amor. Veja agora e aproveite!

Simpatias com maçã

Imagem ilustrativa de maçãs bonitas! - Reprodução/ iStock

1. Para conquistar alguém

Segundo o portal AstroCentro, essa simpatia é simplesmente perfeita para conquistar alguém que você não conhece.

Materiais:

1 maçã;



Cravos diversos.

Como fazer?

Pense da seguinte maneira, cada cravo simboliza um dos desejos que você quer que o seu ser amado tenha.

Então, você deve pegar a maçã e espetar cada um dos cravos dizendo em voz alta, nomeando, cada característica que você quer que essa pessoa tenha.

Diga todos os aspectos que quer atrair nessa pessoa enquanto o imagina em sua cabeça.

2. Para reconciliação

Esse ritual é perfeito para melhorar o clima entre você e sua pessoa amada.

Materiais:

2 maçãs;



1 faca de corte;



Papel;



Caneta.

Como fazer?

Visualize que cada maçã simboliza as pessoas que devem se reconciliar. Então, chame-as pelo nome, segure as maçãs com as duas mãos e sopre nelas todos os desejos que representam a reconciliação.

Em cada papel, escreva pedidos de perdão e de entendimento endereçadas de uma para a outra.

Feito isso, corte as maçãs ao meio e coloque dentro de cada uma o pedido de perdão escrito pela outra pessoa que está representada pela outra maçã.

Repita as seguintes palavras: "Pela luz e amor nos reconciliamos, pelos quatro elementos da natureza, nos perdoamos. Que essas maçãs, símbolos do conhecimento e amor puro e sincero, possam nos representar. Que assim seja!".

Faça essa simpatia por três dias seguidos. No primeiro, ao terminar, deixe as maçãs um pouco distantes uma da outra.

No segundo dia, aproxime as maçãs um pouco e no terceiro coloque-as lado a lado.