Simpatia do Chinelo: Traga a pessoa amada com esse ritual poderoso!
Passar por um término no relacionamento pode ser muito doloroso. Por isso, separamos a simpatia do chinelo para trazer a pessoa amada de volta!
Em meio às incertezas do coração, muitas pessoas buscam nas simpatias uma luz de esperança.
A simpatia do chinelo é uma ótima alternativa para ajudar a reconquistar o amor ou fortalecer um relacionamento.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual para você testar em casa. Veja agora!
Simpatia do Chinelo
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é perfeito para trazer a pessoa amada de volta.
Materiais:
- 1 caneta;
- 1 novelo de linha preta;
- 1 par de chinelo seu.
Como fazer?
Com a caneta, comece a simpatia escrevendo o nome completo da pessoa amada no pé esquerdo do seu chinelo. No outro pé, escreva o seu nome com o nome dele.
Em seguida, junte os dois pés (um de frente para o outro) e envolva com a linha preta.
Cada vez que você der uma volta com o novelo de linha, mentalize a pessoa amada voltando para você.
Finalize enterrando este par de chinelos em alguma planta muito bonita que você tenha em casa, mas de preferência uma comigo-ninguém-pode.