Simpatias | Notícia

Simpatia do Chinelo: Traga a pessoa amada com esse ritual poderoso!

Passar por um término no relacionamento pode ser muito doloroso. Por isso, separamos a simpatia do chinelo para trazer a pessoa amada de volta!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 25/08/2025 às 6:14
Imagem ilustrativa de chinelos!
Imagem ilustrativa de chinelos! - Reprodução/ iStock

Em meio às incertezas do coração, muitas pessoas buscam nas simpatias uma luz de esperança.

A simpatia do chinelo é uma ótima alternativa para ajudar a reconquistar o amor ou fortalecer um relacionamento.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual para você testar em casa. Veja agora!

Simpatia do Chinelo

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é perfeito para trazer a pessoa amada de volta.

Imagem ilustrativa de chinelos! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 caneta;
  • 1 novelo de linha preta;
  • 1 par de chinelo seu.

Como fazer?

Com a caneta, comece a simpatia escrevendo o nome completo da pessoa amada no esquerdo do seu chinelo. No outro pé, escreva o seu nome com o nome dele.

Em seguida, junte os dois pés (um de frente para o outro) e envolva com a linha preta.

Cada vez que você der uma volta com o novelo de linha, mentalize a pessoa amada voltando para você.

Finalize enterrando este par de chinelos em alguma planta muito bonita que você tenha em casa, mas de preferência uma comigo-ninguém-pode.

