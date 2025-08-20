Simpatia com pimenta malagueta para aumentar o poder de sedução
A simpatia com pimenta malagueta são realizadas para aumentar o poder de sedução, apimentar o sexo, estimular desejos ou ter mais prazer na cama!
Clique aqui e escute a matéria
Se você sente que seu poder de sedução está um pouco apagado ou quer dar um "up" na sua autoestima, existe uma simpatia que pode ser uma grande aliada.
Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia com pimenta malagueta para aumentar o poder de sedução e apimentar sua relação amorosa. Veja agora!
Simpatia para apimentar a relação e aumentar o poder de sedução
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é o melhor para as pessoas que desejam melhorar a relação amorosa.
Materiais:
- 2 pimentas malaguetas vermelhas;
- 2 colheres de mel;
- 1 prato;
- 2 recortes em formato de coração em um papel vermelho.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como fazer?
Comece colocando as pimentas malaguetas vermelhas no prato e adicione as 2 colheres de mel. Em seguida, recorte os corações e escreva dentro dele o nome da pessoa amada.
Coloque os corações com o nome no prato, no meio da pimenta e do mel. Deixe descansando em um local que ninguém tenha acesso por sete dias.
- Veja também: Simpatia para seu amor voltar rápido em uma semana!
Durante essa semana, todos os dias pegue o recipiente e segure-o mentalizando cenas de amor ardente entre você e o seu par. Tente fazer isso, de preferência, antes de dormir.
Quando passarem os 7 dias, jogue tudo fora, menos o prato, que pode ser reutilizado.
Você já começará a perceber que um clima mais intenso entre vocês na cama e o sexo melhorando gradativamente.