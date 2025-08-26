3 simpatias para atrair boas energias no final do mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mês de agosto está chegando ao fim e muitas pessoas ainda buscam formas de atrair boas energias. Separamos algumas simpatias que podem ajudar nisso

O final do mês é um momento de reflexão e preparação para o novo ciclo que se inicia.

É a hora perfeita para renovar as energias, fechar o mês com gratidão e se abrir para a prosperidade que o próximo trará.

Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias simples, mas poderosas, que podem te ajudar a atrair boas energias, abundância e paz para sua vida. Veja agora!

Simpatias para atrair boas energias

De acordo com o portal João Bidu, esses rituais são os melhores para fazer no final do mês:

1. Arroz para atrair prosperidade

Nos últimos dias do mês, coloque um punhado de arroz cru em um copo com água e deixe ao lado da porta de entrada por 24 horas.

No dia seguinte, despeje a água em um vaso de plantas.

Esse ritual simboliza fartura e abundância chegando ao seu lar.

2. Simpatia da vela branca

Acenda uma vela branca em um pires, mentalizando luz e tranquilidade para o próximo mês.

Deixe queimar até o fim em um local seguro.

A chama representa a purificação de energias densas e a abertura para novos caminhos já neste final do mês.

3. Simpatia com folhas de louro

Escreva em cada folha de louro palavras que simbolizam o que você deseja (como "amor", "saúde", "dinheiro").

Coloque as folhas em sua carteira ou agenda neste final de mês.

O louro é conhecido como uma planta de sorte e vitória, ajudando a atrair conquistas.