Simpatia poderosa para engravidar de menino

Essa simpatia para engravidar de menino deve ser realizada com muita fé e especial devoção ao seu anjo da guarda ou Guia Espiritual!

A jornada para a maternidade é um dos momentos mais emocionantes e, para alguns casais, cheio de ansiedade.

O desejo de ter um filho, seja ele menino ou menina, é um sonho que muitos nutrem.

Quando o assunto é a preferência pelo gênero, algumas pessoas acabam recorrendo a rituais antigos e cheios de significados.

Caso esteja desejando ser mãe de um menino, separamos a simpatia perfeita. Veja agora!

Simpatia para engravidar de menino

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual deve ser feito com muita fé e especial devoção ao seu anjo da guarda ou Guia Espiritual.

Imagem ilustrativa de uma mulher grávida! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 prato inteiramente branco;



2 velas brancas;



Mel de abelha;



1 colher pequena;



1 fralda na cor azul (esse item é fundamental, pois aqui estamos determinando o sexo que queremos).

Como fazer?

Primeiro, escolha um dia de domingo para fazer essa simpatia. Dessa forma, você estará mais calma e tranquila para se dedicar totalmente ao ritual.

Mentalizando seu menino, coloque as velas no centro do prato branco. Em seguida, espalhe bem o mel de abelha nas velas com a ajuda de uma pequena colher.

Feito isso, coloque essa oferenda bem em cima da fralda azul, devidamente alisada de forma que tudo fique bem firme, sem possibilidade de eventuais acidentes.

O próximo passo é acender as velas e rezar com muita fé para o seu anjo da guarda.

Peça para que ele lhe conceda a benção de engravidar de um menino.