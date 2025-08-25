Simpatia do espelho para encontrar o amor!
Viver um romance bonito e intenso é o desejo de muitas pessoas. A simpatia do espelho pode acabar se tornando uma grande aliada nisso!
Clique aqui e escute a matéria
Em um mundo onde as conexões parecem cada vez mais superficiais, a busca por um amor bonito e profundo é uma constante.
Muitas pessoas, em meio a essa jornada, recorrem a rituais antigos e cheios de significado.
A seguir, vamos apresentar a simpatia do espelho para encontrar o amor. Veja agora!
Simpatia do Espelho
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual vai te dar um empurrãozinho para o seu lado romântico, impulsionar os assuntos do coração, trazendo um novo amor para a sua vida.
Materiais:
- 1 espelho pequeno;
- 1 folha de caderno;
- 1 caneta;
- 1 toalha molhada.
Como fazer?
Comece colocando a folha de caderno sobre o espelho. Em seguida, escreva o seu nome na folha e vire esta parte para o espelho. Cubra o espelho e a folha com uma toalha molhada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A toalha deve cobrir o espelho e a folha até o amanhecer.
Depois disso, você pode usá-la normalmente, sendo que o espelho e a folha com o seu nome devem ser guardado em um local seguro, que ninguém vai mexer.
Esta simpatia promete trazer seu amor em apenas 7 dias!