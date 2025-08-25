fechar
Simpatia do espelho para encontrar o amor!

Viver um romance bonito e intenso é o desejo de muitas pessoas. A simpatia do espelho pode acabar se tornando uma grande aliada nisso!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 25/08/2025 às 8:04
Imagem ilustrativa de um coração no espelho!
Imagem ilustrativa de um coração no espelho! - Reprodução/ iStock

Em um mundo onde as conexões parecem cada vez mais superficiais, a busca por um amor bonito e profundo é uma constante.

Muitas pessoas, em meio a essa jornada, recorrem a rituais antigos e cheios de significado.

A seguir, vamos apresentar a simpatia do espelho para encontrar o amor. Veja agora!

Simpatia do Espelho

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual vai te dar um empurrãozinho para o seu lado romântico, impulsionar os assuntos do coração, trazendo um novo amor para a sua vida.

Materiais:

  • 1 espelho pequeno;
  • 1 folha de caderno;
  • 1 caneta;
  • 1 toalha molhada.

Como fazer?

Comece colocando a folha de caderno sobre o espelho. Em seguida, escreva o seu nome na folha e vire esta parte para o espelho. Cubra o espelho e a folha com uma toalha molhada.

A toalha deve cobrir o espelho e a folha até o amanhecer.

Depois disso, você pode usá-la normalmente, sendo que o espelho e a folha com o seu nome devem ser guardado em um local seguro, que ninguém vai mexer.

Esta simpatia promete trazer seu amor em apenas 7 dias!

