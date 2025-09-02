Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!
Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas viciantes que prometem te encantar. Já prepara o coração e também o sofá para maratonar!
Se você é fã de séries que te prendem do começo ao fim e te fazem esquecer da vida, você precisa conhecer os doramas.
Com roteiros incríveis e produções de alta qualidade, alguns doramas são tão bons que nos dão vontade de assistir de novo e de novo.
Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos que prometem te deixar viciado. Veja agora!
Doramas viciantes para maratonar
1. Amor Rural
Sinopse:
Um veterinário da cidade grande se muda para o interior a contragosto e acaba conhecendo uma policial que guarda um doce segredo.
Onde assistir: Netflix.
2. Uma Odisseia Coreana
Sinopse:
Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.
Onde assistir: Netflix ou Viki.
3. A Fada do Levantamento de Peso
Sinopse:
Bok-Joo encontra o amor enquanto realiza seu sonho de se tornar uma famosa levantadora de peso.
Onde assistir: Prime Video ou Viki.
4. Beleza Verdadeira
Sinopse:
Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.
Onde assistir: Netflix ou Viki.
5. Mr. Plankton
Sinopse:
Um homem atormentado pelo azar e sua ex-namorada igualmente desafortunada são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele.
Onde assistir: Netflix.