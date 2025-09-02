fechar
Doramas | Notícia

Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!

Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas viciantes que prometem te encantar. Já prepara o coração e também o sofá para maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 02/09/2025 às 10:53
Imagem do dorama "Amor Rural"
Imagem do dorama "Amor Rural" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de séries que te prendem do começo ao fim e te fazem esquecer da vida, você precisa conhecer os doramas.

Com roteiros incríveis e produções de alta qualidade, alguns doramas são tão bons que nos dão vontade de assistir de novo e de novo.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos que prometem te deixar viciado. Veja agora!

Doramas viciantes para maratonar

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Amor Rural" - Reprodução/ Netflix

1. Amor Rural

Sinopse:

Um veterinário da cidade grande se muda para o interior a contragosto e acaba conhecendo uma policial que guarda um doce segredo.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Uma Odisseia Coreana

Sinopse:

Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix ou Viki.

3. A Fada do Levantamento de Peso

Sinopse:

Bok-Joo encontra o amor enquanto realiza seu sonho de se tornar uma famosa levantadora de peso.

Onde assistir: Prime Video ou Viki.

4. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix ou Viki.

5. Mr. Plankton

Sinopse:

Um homem atormentado pelo azar e sua ex-namorada igualmente desafortunada são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
DORAMAS

4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo
DORAMAS

Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo

Compartilhe

Tags