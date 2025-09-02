Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas viciantes que prometem te encantar. Já prepara o coração e também o sofá para maratonar!

Se você é fã de séries que te prendem do começo ao fim e te fazem esquecer da vida, você precisa conhecer os doramas.

Com roteiros incríveis e produções de alta qualidade, alguns doramas são tão bons que nos dão vontade de assistir de novo e de novo.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos que prometem te deixar viciado. Veja agora!

Doramas viciantes para maratonar

Imagem do dorama "Amor Rural" - Reprodução/ Netflix

1. Amor Rural

Sinopse:

Um veterinário da cidade grande se muda para o interior a contragosto e acaba conhecendo uma policial que guarda um doce segredo.

Onde assistir: Netflix.

2. Uma Odisseia Coreana

Sinopse:

Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix ou Viki.



3. A Fada do Levantamento de Peso

Sinopse:

Bok-Joo encontra o amor enquanto realiza seu sonho de se tornar uma famosa levantadora de peso.

Onde assistir: Prime Video ou Viki.

4. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix ou Viki.

5. Mr. Plankton

Sinopse:

Um homem atormentado pelo azar e sua ex-namorada igualmente desafortunada são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele.

Onde assistir: Netflix.