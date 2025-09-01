3 doramas novos da Netflix que valem a pena assistir
A Netflix está contando com novos títulos asiáticos para a felicidade de muitos fãs. Separamos os melhores para você maratonar e aproveitar!
A Netflix segue investindo nas famosas produções asiáticas!
Nesta matéria, vamos apresentar três títulos incríveis que acabaram de chegar na plataforma de filmes e séries.
Prepare o coração, a pipoca e o sofá para maratonar esses doramas!
Doramas novos da Netflix
1. Amor Enrolado
Sinopse:
Uma adolescente desajeitada, mas apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.
- Data de lançamento: 2025 (mundial)
- Diretora: Sun Namkoong
- Gêneros: Romance, Comédia
Onde assistir: Netflix.
2. Bon Appétit, Vossa Majestade
Sinopse:
Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.
- Episódio final: 28 de setembro de 2025
- Primeiro episódio: 23 de agosto de 2025 (Coreia do Sul)
- Emissora original: tvN
Onde assistir: Netflix.
3. Além do Direito
Sinopse:
Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.
- Primeiro episódio: 2 de agosto de 2025 (Coreia do Sul)
Onde assistir: Netflix.