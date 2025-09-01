3 doramas novos da Netflix que valem a pena assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix está contando com novos títulos asiáticos para a felicidade de muitos fãs. Separamos os melhores para você maratonar e aproveitar!

A Netflix segue investindo nas famosas produções asiáticas!

Nesta matéria, vamos apresentar três títulos incríveis que acabaram de chegar na plataforma de filmes e séries.

Prepare o coração, a pipoca e o sofá para maratonar esses doramas!

Doramas novos da Netflix

Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

1. Amor Enrolado

Sinopse:

Uma adolescente desajeitada, mas apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.

Data de lançamento: 2025 (mundial)



Diretora: Sun Namkoong



Gêneros: Romance, Comédia

Onde assistir: Netflix.

2. Bon Appétit, Vossa Majestade

Sinopse:

Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.

Episódio final: 28 de setembro de 2025



Primeiro episódio: 23 de agosto de 2025 (Coreia do Sul)



Emissora original: tvN

Onde assistir: Netflix.

3. Além do Direito

Sinopse:

Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.

Primeiro episódio: 2 de agosto de 2025 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.