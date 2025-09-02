4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'
"Amor Enrolado", recentemente lançado na Netflix, já conquistou diversos fãs. Separamos uma lista com produções parecidas para você maratonar!
Acabou se apaixonando pelo romance escolar de "Amor Enrolado"?
Nesta matéria, vamos apresentar quatro produções asiáticas parecidas para você assistir e se apaixonar.
Adicione esses títulos na sua listinha para você não perder!
Doramas parecidos com "Amor Enrolado"
1. Beleza Verdadeira
Sinopse:
Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.
Onde assistir: Netflix.
2. Minha identidade é a beleza de Gangnam
Sinopse:
Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.
Onde assistir: Viki.
3. Oh Minha Vênus
Sinopse:
Depois de 15 anos de namoro, uma advogada leva um fora do namorado por ter ganhado peso. Com a ajuda de um personal trainer, ela quer ficar em forma e mudar de vida.
Onde assistir: Netflix ou Viki.
4. Ela era Linda
Sinopse:
Uma estagiária entra em uma empresa de moda e encontra seu amigo de infância trabalhando no lugar.
Onde assistir: HBO Max, Netflix ou Viki.