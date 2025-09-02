fechar
Doramas | Notícia

4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'

"Amor Enrolado", recentemente lançado na Netflix, já conquistou diversos fãs. Separamos uma lista com produções parecidas para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 02/09/2025 às 11:52
Imagem do dorama "Amor Enrolado"
Imagem do dorama "Amor Enrolado" - Reprodução/ Netflix

Acabou se apaixonando pelo romance escolar de "Amor Enrolado"?

Nesta matéria, vamos apresentar quatro produções asiáticas parecidas para você assistir e se apaixonar.

Adicione esses títulos na sua listinha para você não perder!

Doramas parecidos com "Amor Enrolado"

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Amor Enrolado" - Reprodução/ Netflix

1. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

2. Minha identidade é a beleza de Gangnam

Sinopse:

Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.

Onde assistir: Viki.

3. Oh Minha Vênus

Sinopse:

Depois de 15 anos de namoro, uma advogada leva um fora do namorado por ter ganhado peso. Com a ajuda de um personal trainer, ela quer ficar em forma e mudar de vida.

Onde assistir: Netflix ou Viki.

4. Ela era Linda

Sinopse:

Uma estagiária entra em uma empresa de moda e encontra seu amigo de infância trabalhando no lugar.

Onde assistir: HBO Max, Netflix ou Viki.

