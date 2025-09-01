fechar
4 doramas sobre culinária que você precisa assistir

Separamos uma listinha com doramas imperdíveis que abordam a culinária asiática para você maratonar e se apaixonar. Confira agora!

01/09/2025
Imagem do dorama "Gostinho de Amor"
Imagem do dorama "Gostinho de Amor" - Reprodução/ Netflix

Os doramas se destacam por explorar uma infinidade de temas, e a culinária é, sem dúvida, um dos mais apetitosos!

Se você é daqueles que ama ver pratos sendo preparados com carinho enquanto acompanha uma trama envolvente, prepare o apetite, pois separamos quatro doramas de culinária que são de dar água na boca e valem cada segundo do seu tempo.

Doramas sobre culinária

1. Bon Appétit, Vossa Majestade

Sinopse:

Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.

Onde assistir: Netflix.

2. O Restaurante de Heo

Sinopse:

Um homem viaja no tempo e termina caindo na Coreia de 400 anos no futuro, trabalhando em um restaurante com aqueles que o salvaram. Como chef, ele busca a excelência culinária e seu assassino.

Onde assistir: Viki.

3. Gostinho de Amor

Sinopse:

Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?

Onde assistir: Netflix.

4. O Restaurante da Bruxa

Sinopse:

Quando a vida perfeita de uma mulher se desintegra, ela se une a uma feiticeira para administrar uma lanchonete mágica que pode sair cara demais.

Onde assistir: Viki.

