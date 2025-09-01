4 doramas sobre culinária que você precisa assistir
Separamos uma listinha com doramas imperdíveis que abordam a culinária asiática para você maratonar e se apaixonar. Confira agora!
Os doramas se destacam por explorar uma infinidade de temas, e a culinária é, sem dúvida, um dos mais apetitosos!
Se você é daqueles que ama ver pratos sendo preparados com carinho enquanto acompanha uma trama envolvente, prepare o apetite, pois separamos quatro doramas de culinária que são de dar água na boca e valem cada segundo do seu tempo.
Doramas sobre culinária
1. Bon Appétit, Vossa Majestade
Sinopse:
Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.
Onde assistir: Netflix.
2. O Restaurante de Heo
Sinopse:
Um homem viaja no tempo e termina caindo na Coreia de 400 anos no futuro, trabalhando em um restaurante com aqueles que o salvaram. Como chef, ele busca a excelência culinária e seu assassino.
Onde assistir: Viki.
3. Gostinho de Amor
Sinopse:
Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?
Onde assistir: Netflix.
4. O Restaurante da Bruxa
Sinopse:
Quando a vida perfeita de uma mulher se desintegra, ela se une a uma feiticeira para administrar uma lanchonete mágica que pode sair cara demais.
Onde assistir: Viki.