5 séries vencedoras de prêmios que estão escondidas nos catálogos dos streamings

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você procura produções que unem entretenimento e profundidade, vale dar o play nelas e se surpreender com narrativas que brilham com força.

Clique aqui e escute a matéria

Quando pensamos em séries premiadas, geralmente lembramos daquelas produções que dominam conversas, timelines e maratonas coletivas: Succession, The Crown, The Last of Us, Euphoria... Mas o catálogo dos streamings vai muito além do óbvio.

Entre títulos pouco comentados, há verdadeiras joias reconhecidas pela crítica e laureadas em grandes premiações, que acabam ficando “escondidas” diante da avalanche de lançamentos.

Essas obras podem não estar mais no hype, mas carregam atuações brilhantes, roteiros consistentes e prêmios que atestam sua qualidade.

São séries que merecem ser descobertas — ou revisitadas — por quem ama uma boa história. Selecionamos cinco delas, disponíveis em plataformas populares no Brasil, para você incluir já na sua lista.

1. Derry Girls (Netflix)

Derry Girls. - Foto: Reprodução/Netflix

Essa comédia britânica sobre um grupo de adolescentes na Irlanda do Norte dos anos 1990 conquistou o coração do público e da crítica.

A terceira e última temporada ganhou o International Emmy de Melhor Programa de Comédia e acumula prêmios em festivais como o BAFTA de melhor comédia e o Royal Television Society Awards.

Leve, engraçada e cheia de referências culturais, Derry Girls ainda é pouco comentada entre as séries mais vistas — mas vale cada risada.

2. Fargo (Prime Video)

Fargo. - Foto: Reprodução/Prime Video

Essa antologia inspirada no filme homônimo já entrou para o rol das melhores em sua estreia. Foi premiada com o Emmy de Melhor Minissérie, além de conquistar prêmios técnicos como Direção e Produção.

Ainda que algumas temporadas tenham virado assunto, a série continua sendo um tesouro escondido: inteligente, tensa, muitas vezes subestimada e sempre imprevisível.

3. Pequenos Incêndios por Toda Parte (Little Fires Everywhere, Disney+)

Pequenos Incêndios Por Toda Parte. - Foto: Reprodução/Disney+

Minissérie dramática estrelada e produzida por Reese Witherspoon e Kerry Washington. Acumulou indicações ao Emmy em categorias como Melhor Minissérie, Melhor Atriz e Direção — além de ser reconhecida no GLAAD Media Awards, NAACP Image Awards e outras premiações importantes.

Uma trama intensa e emocionalmente palpável, que fala sobre maternidade, raça e privilégio e acaba passando despercebida diante de grandes lançamentos.

4. Show Me a Hero (HBO)

Show me a Hero. - Foto: Divulgação/HBO

Lançada em 2015, essa minissérie da HBO com Oscar Isaac foi premiada com o Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie.

Com roteiro de David Simon, a história acompanha a jornada política do jovem prefeito Nick Wasicsko ao enfrentar tensões raciais e residenciais na cidade de Yonkers. Tensa, relevante e com uma atuação poderosa, é uma daquelas produções premiadas que ainda não ganhou a visibilidade que merece.

5. Olive Kitteridge (HBO Max)

Olive Kitteridge - Foto: Divulgação/HBO

Baseada no romance vencedor do Pulitzer, essa minissérie estrelada por Frances McDormand e Richard Jenkins foi um fenômeno de crítica e prêmios, levando 8 Emmys, incluindo Melhor Minissérie e Melhor Atriz.

Com apenas quatro episódios, traz uma narrativa delicada sobre amor, solidão, ressentimento e conexões humanas ao longo de décadas. Uma obra-prima intimista, perfeita para quem busca histórias profundas e reflexivas.

Na maratona: por onde começar?

Essas séries são perfeitas para quem quer fugir do óbvio, encontrar narrativas reconhecidas pela crítica, mas que ainda não foram absorvidas pelo mainstream.

Cada uma traz uma combinação única de premiações, qualidade e charme similar aos grandes hits — mas com aquele apelo cult que finais de semana de descanso merecem.