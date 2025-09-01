6 séries que começaram mal, mas terminaram épicas
Seja por mudanças no roteiro, amadurecimento dos personagens ou ousadia narrativa, elas provaram que não se deve julgar uma obra apenas pelo início
Nem toda produção acerta de primeira. Algumas séries demoraram para encontrar seu tom, conquistar a crítica e até mesmo cativar os fãs.
Mas, contra todas as expectativas, conseguiram se reinventar e entregar finais memoráveis que as colocaram entre as melhores da TV.
É comum ver séries que começam com grande impacto e depois perdem fôlego, mas o contrário também acontece.
Muitos títulos que estrearam com desconfiança, críticas negativas ou baixa audiência surpreenderam ao longo das temporadas.
Confira 6 séries que começaram mal, mas terminaram épicas, e veja onde maratonar cada uma delas:
1. Parks and Recreation (2009–2015)
Onde assistir: Prime Video e Globoplay
A primeira temporada foi considerada fraca, repetitiva e muito parecida com The Office.
Mas a partir da segunda, Parks and Recreation encontrou seu estilo único, transformando Leslie Knope e companhia em ícones da comédia televisiva, com um final emocionante e otimista.
2. Breaking Bad (2008–2013)
Onde assistir: Netflix
Embora hoje seja considerada uma das melhores séries da história, Breaking Bad demorou a engatar nos primeiros episódios.
O público inicial não era tão expressivo, mas a evolução de Walter White até seu final trágico tornou-se um marco da cultura pop.
3. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013–2020)
Onde assistir: Disney+
O início foi criticado por parecer apenas uma extensão morna do universo Marvel.
Porém, ao longo das temporadas, a trama se aprofundou em temas mais sombrios e ousados, conquistando fãs fiéis e encerrando sua jornada de forma surpreendente.
4. The Leftovers (2014–2017)
Onde assistir: HBO Max
A primeira temporada dividiu o público por seu tom pesado e enigmático.
Mas as temporadas seguintes transformaram The Leftovers em uma das narrativas mais emocionantes e poéticas já feitas para a TV, com um desfecho aclamado pela crítica.
5. Fringe (2008–2013)
Onde assistir: HBO Max
Muitos consideraram o começo de Fringe apenas uma cópia de Arquivo X, mas a série evoluiu para uma trama complexa sobre universos paralelos e dilemas humanos.
O final é lembrado como um dos mais satisfatórios da ficção científica televisiva.
6. Suits (2011–2019)
Onde assistir: Netflix e Prime Video
O drama jurídico estreou sem grande impacto e parecia ser apenas mais uma série sobre advogados.
Mas com o tempo, personagens como Harvey Specter e Donna Paulsen conquistaram o público, garantindo um encerramento digno e memorável após nove temporadas.