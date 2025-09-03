5 doramas de romance lindos para terminar o dia bem!
Enfrentou um dia difícil e agora só deseja deitar na cama e assistir algo leve? Separamos uma listinha com doramas incríveis para você maratonar!
Não há nada melhor do que relaxar no sofá depois de um longo dia e mergulhar em uma história de amor que aquece o coração.
Os doramas de romance são simplesmente perfeitos para esquecer o dia difícil e se apaixonar por protagonistas incríveis.
Nesta matéria, vamos apresentar as melhores produções asiáticas para você maratonar. Veja agora!
Doramas de romance lindos
1. Amor Enrolado
Sinopse:
Uma adolescente desajeitada, mas apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.
Onde assistir: Netflix.
2. Garota do Século 20
Sinopse:
Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.
Onde assistir: Netflix.
3. Sintonizada em Você
Sinopse:
Durante os anos 1990, Mi Soo e Hyun Woo se conhecem em uma padaria e se apaixonam enquanto compartilham histórias. Porém, o tempo e as oportunidades parecem fazer de tudo para separá-los.
Onde assistir: Netflix.
4. Something in the Rain
Sinopse:
Depois de anos, uma mulher reencontra o irmão mais novo de sua melhor amiga e passa a enxergá-lo com um novo olhar.
Onde assistir: Netflix.
5. Intensivão de Amor
Sinopse:
Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.
Onde assistir: Netflix.