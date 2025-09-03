fechar
5 doramas de romance lindos para terminar o dia bem!

Enfrentou um dia difícil e agora só deseja deitar na cama e assistir algo leve? Separamos uma listinha com doramas incríveis para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 03/09/2025 às 9:19
Imagem do dorama "Garota do Século 20"
Imagem do dorama "Garota do Século 20" - Reprodução/ Netflix

Não há nada melhor do que relaxar no sofá depois de um longo dia e mergulhar em uma história de amor que aquece o coração.

Os doramas de romance são simplesmente perfeitos para esquecer o dia difícil e se apaixonar por protagonistas incríveis.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores produções asiáticas para você maratonar. Veja agora!

Doramas de romance lindos

1. Amor Enrolado

Sinopse:

Uma adolescente desajeitada, mas apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.

Onde assistir: Netflix.

2. Garota do Século 20

Sinopse:

Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.

Onde assistir: Netflix.

3. Sintonizada em Você

Sinopse:

Durante os anos 1990, Mi Soo e Hyun Woo se conhecem em uma padaria e se apaixonam enquanto compartilham histórias. Porém, o tempo e as oportunidades parecem fazer de tudo para separá-los.

Onde assistir: Netflix.

4. Something in the Rain

Sinopse:

Depois de anos, uma mulher reencontra o irmão mais novo de sua melhor amiga e passa a enxergá-lo com um novo olhar.

Onde assistir: Netflix.

5. Intensivão de Amor

Sinopse:

Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.

Onde assistir: Netflix.

