Apple TV+ divulga primeiro trailer da 5ª temporada de Slow Horses
Clique aqui e escute a matéria
O Apple TV+ revelou hoje o primeiro trailer da quinta temporada de Slow Horses, série de espionagem estrelada por Gary Oldman. O novo ano estreia no streaming em 24 de setembro, com o episódio final previsto para 22 de outubro.
A trama acompanha uma equipe de agentes do MI5 relegados a um dos departamentos de pior reputação devido a erros que comprometeram suas carreiras.
Liderados pelo irascível Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, eles enfrentam desafios e intrigas do mundo da espionagem com muito drama e humor negro.
A sexta temporada já está confirmada e deve começar a ser filmada entre o fim deste ano e o primeiro semestre de 2026, com previsão de estreia em 2026, seguida da sétima temporada em 2027.
A série, que conquistou recentemente um Emmy com Will Smith na categoria Melhor Roteiro em Série Dramática, tem todos os episódios anteriores disponíveis no Apple TV+.