4 k-dramas incríveis para assistir em setembro!
Separamos uma listinha com produções coreanas incríveis para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração e também o sofá para maratonar!
Clique aqui e escute a matéria
Está desejando assistir um dorama de qualidade?
A seguir, vamos apresentar quatro produções coreanas incríveis para você adicionar na sua listinha.
Não perca esses doramas e assista no seu tempo livre para aproveitar o máximo!
K-dramas para assistir em setembro
1. Bon Appétit, Vossa Majestade
Sinopse:
Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Além do Direito
Sinopse:
Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.
Onde assistir: Netflix.
3. A Jogada da Vitória
Sinopse:
Um ex-astro do rugby, cuja carreira desmoronou, encontra um novo propósito ao treinar o time de sua antiga escola. Isso os coloca, e a ele mesmo, em um caminho de crescimento e redenção.
Onde assistir: Netflix.
4. Madame Aema
Sinopse:
Na Coreia dos anos 1980, uma estrela e uma atriz iniciante desafiam as regras de uma indústria machista e a corrupção dos bastidores ao filmar o polêmico Madame Aema.
Onde assistir: Netflix.