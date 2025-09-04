fechar
4 k-dramas incríveis para assistir em setembro!

Separamos uma listinha com produções coreanas incríveis para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração e também o sofá para maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 04/09/2025 às 9:16
Imagem do dorama "Madame Aema"
Imagem do dorama "Madame Aema" - Reprodução/ Netflix

Está desejando assistir um dorama de qualidade?

A seguir, vamos apresentar quatro produções coreanas incríveis para você adicionar na sua listinha.

Não perca esses doramas e assista no seu tempo livre para aproveitar o máximo!

K-dramas para assistir em setembro

1. Bon Appétit, Vossa Majestade

Sinopse:

Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.

Onde assistir: Netflix.

2. Além do Direito

Sinopse:

Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.

Onde assistir: Netflix.

3. A Jogada da Vitória

Sinopse:

Um ex-astro do rugby, cuja carreira desmoronou, encontra um novo propósito ao treinar o time de sua antiga escola. Isso os coloca, e a ele mesmo, em um caminho de crescimento e redenção.

Onde assistir: Netflix.

4. Madame Aema

Sinopse:

Na Coreia dos anos 1980, uma estrela e uma atriz iniciante desafiam as regras de uma indústria machista e a corrupção dos bastidores ao filmar o polêmico Madame Aema.

Onde assistir: Netflix.

