Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/09/2025 às 8:11
Nesta sexta-feira (05), às 15h45, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Fé de um Campeão.

Ficha Técnica:

Fé de um Campeão
Título Original: American Underdog
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Andrew Erwin, Jon Erwin
Elenco: Dennis Quaid, Anna Paquin, Zachary Levi, Ser’darius Blain, Chance Kelly
Classe: Drama, Biografia

Sinopse:

A história do MVP da NFL e do quarterback Kurt Warner, que passou das prateleiras dos supermercados para se tornar uma estrela do futebol.

