fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/09/2025 às 8:01
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (04), às 15h45, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Os Suburbanos – O Filme.

Ficha Técnica:

Os Suburbanos – O Filme
Título Original: Os Suburbanos – O Filme
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2023
Diretor: Luciano Sabino
Elenco: Carla Cristina Cardoso, Babu Santana, Rodrigo Sant¶anna
Classe: Comédia

Sinopse:

Jefinho sonha em se tornar um cantor de pagode famoso e se dispõe a tudo, até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sony Movies estreia "Morte, Morte, Morte" em setembro
maratona de filmes

Sony Movies estreia "Morte, Morte, Morte" em setembro
"Amarela" conquista o Prêmio Canal Brasil no Kinoforum
Cinema Nacional

"Amarela" conquista o Prêmio Canal Brasil no Kinoforum

Compartilhe

Tags