"Amarela" conquista o Prêmio Canal Brasil no Kinoforum

Com o prêmio, o curta-metragem de André Hayato Saito ganha contrato de licenciamento com o Canal Brasil. Também é cotado ao Oscar 2026

O curta-metragem “Amarela” foi o vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas no Kinoforum - Festival Internacional de Curtas de São Paulo. O prêmio garantiu ao filme um contrato de licenciamento com o Canal Brasil, além de R$ 15 mil. O curta foi eleito um dos 10 favoritos pelo público do festival.



O prêmio foi recebido pela atriz Melissa Uehara, protagonista do filme, cuja performance impactante lhe rendeu os prêmios de Melhor Atriz nos festivais HollyWood ShortFest (EUA), Rhode Island International Film Festival (EUA), Alice nella Città (Itália) e Aguilar Film Festival (Espanha).

“É uma honra estar aqui representando tantas pessoas da comunidade amarela e ganhar esse prêmio tão importante. Sou muito grata ao Canal Brasil e ao Kinoforum por este reconhecimento que não é só meu, mas de toda a equipe do filme que tornou esse sonho possível. Não há limites para o cinema brasileiro e isso a gente prova aqui no dia de hoje. Muito obrigado por estarem aqui hoje apoiando o cinema nacional”, comemorou Melissa.



Dirigido por André Hayato Saito e produzido por Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad (MyMama Entertainment), “Amarela” foi exibido em mais de 90 festivais, em 35 países. O filme passou por importantes palcos do cinema mundial, como o Festival de Cannes 2024, onde disputou a Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem, o Festival de Havana (Melhor Curta de Ficção), o Chicago Southland International Film Festival (Melhor Curta de Drama), o Hollywood Shortsfest (Melhor Curta) e o Festival Tous Courts (Grand Prix).



Um dos grandes favoritos a representar o Brasil na disputa do Oscar 2026 na categoria Curta-Metragem de Ficção, “Amarela” é o ponto de partida para o primeiro longa-metragem do diretor, ‘Crisântemo Amarelo’. Em processo de captação, o filme foi selecionado para o Torino Feature Lab 2024, onde ganhou o prêmio de produção.