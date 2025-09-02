fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 8:58
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (03), às 15h45, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Depois Daquela Montanha.

Ficha Técnica:

Depois Daquela Montanha
Título Original: The Mountain Between Us
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Hany Abu-Assad
Elenco: Beau Bridges, Dermot Mulroney, Idris Elba, Kate Winslet
Classe: Drama

Sinopse:

No aeroporto, um cirurgião e uma fotógrafa fretam um pequeno avião para chegar a tempo em seus destinos. A aeronave cai e eles precisam se unir para sobreviver.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags