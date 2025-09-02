Sony Movies estreia "Morte, Morte, Morte" em setembro
O terror satírico da A24, estrelado por Amanda Stenberg e Maria Bakalova, mergulha no humor ácido e nas paranóias de uma geração conectada demais
A programação de setembro do Sony Movies chega com variedade de gêneros e estreia exclusiva. O destaque do mês é “Morte, Morte, Morte”, que vai ao no dia 6, às 20h50.
Estrelado por Amanda Stenberg e Maria Bakalova, o longa é uma comédia de terror que acompanha um grupo de jovens ricos durante uma festa que sai de controle quando mortes reais começam a acontecer.
Ácido e irreverente, o filme faz uma leitura crítica da geração digital e estreia pela primeira vez na TV paga no Sony Movies.
Aos domingos, a clássica maratona “Boomingo” apresenta diferentes universos: ação policial em “A Hora do Rush”, “Ladrões” e “Crimes na Madrugada”; artes marciais em “Karate Kid 4: A Nova Aventura” e “O Último Samurai”; ficção científica com a saga completa de “MIB: Homens de Preto”; e clássico de ação como “O Exterminador do Futuro” e “O Vingador do Futuro”.
As noites de terça exibem sessões duplas dedicadas a atores e atrizes de destaque. Entre os nomes homenageados do mês estão Idris Elba, com “A Fera” e “O Intruso”, Lucy Liu com a duologia de “As Panteras”, Harrison Ford em “O Fugitivo” e “Blade Runner 2049”, Jake Gyllenhaal em “Ambulância - Um Dia de Crime” e “Vida”.
Para fechar a sequência de astros do cinema, Mark Wahlberg encerra com “Transformers - A Era da Extinção” e “Atirador”.
De segunda a sábado, no horário nobre, o Sony Movies apresenta o especial “Macho Movie Madness”, um lineup de produções cheias de adrenalina e personagens marcantes que exploram diferentes facetas da masculinidade no cinema.
Entre os títulos estão o drama inspirado em fatos reais “Homens de Coragem” e a jornada de fé em “Lutar pela Fé”, além de sucessos de ação como “Homem-Aranha” e “XXX”. Uma seleção que combina explosões, emoção e protagonistas maiores que a vida.