Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/09/2025 às 8:06
Nesta sexta-feira (05), às 23 horas, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme No Limite do Perigo.

Ficha Técnica:

Título: No Limite do Perigo (Bolovoy Porog – Rússia / 2019) – A2 – Suspense – 16 Anos (HD) (Inédito)

Elenco: Evgeniy Atarik / Arina Postnikova / Natalya Skomorokhova

Direção: Andrey Simonov l  

Sinopse:

Dois casais de jovens namorados se aventuram praticando rafting e acabam perdidos no rio e feitos reféns por um grupo de criminosos violentos e extremamente armados.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

