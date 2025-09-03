SBT se lembra de Sidney Rezende e jornalista é escalado em novo canal de notícias da emissora
Sidney Rezende, com passagem marcante pela GloboNews, é o mais novo contratado pelo SBT. A notícia foi divulgada na última terça-feira (2).
“O SBT está na história da comunicação brasileira por sua ampla folha de serviços. Vai ser uma honra trabalhar na empresa! Espero, ao lado do nosso time, poder ajudar a levar ao público a notícia bem explicada”, disse Rezende.
A escolha pelo nome do jornalista é simples: ter um nome de credibilidade em seu novo canal de notícias, o SBT News, que começa a ganhar corpo, em atitude ousada da emissora. Além disso, na TV aberta, o profissional também vai aparecer no SBT Rio- 2ª Edição, como parte da equipe.
Sidney Rezende teve uma passagem marcante pela GloboNews, mas também se aventurou na CNN Brasil. Também tem passagens relevantes pela Rádio Globo, Rádio Tupi, BandNews FM e CBN.
